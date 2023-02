AAA il Comune di Messina cerca esperti per il PNRR: chi può candidarsi e come

Il Comune di Messina è alla ricerca di esperti per i progetti relativi al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). Sono online, infatti, quattro avvisi pubblici per la selezione di un geologo, un addetto al monitoraggio, un consulente per la contrattualistica e un tecnico. Vediamo tutti i dettagli.

Le figure selezionate attraverso i quattro avvisi pubblici pubblicati sul sito del Comune di Messina svolgeranno un ruolo di supporto all’Amministrazione nella gestione «delle procedure complesse, per il recupero dell’arretrato, nell’assistenza per la presentazione dei progetti e nelle attività di misurazione dei tempi effettivi di conclusione delle procedure, in modo da garantire la velocizzazione delle procedure amministrative propedeutiche all’implementazione dei progetti previsti PNRR». Sono richiesti requisiti ben precisi per quel che riguarda i titoli di studio e l’esperienza professionale (di almeno 7 anni).

Di seguito, i profili richiesti:

Esperto di alta specializzazione Geologo – Profilo SENIOR con esperienza lavorativa di almeno sette anni;

Esperto di alta specializzazione in gestione, rendicontazione e controllo con competenze in materia di supporto alla programmazione e pianificazione degli interventi, nonché alla gestione e monitoraggio e al controllo degli stessi ivi compreso il supporto ai processi di rendicontazione richiesti dai diversi soggetti finanziatori per la definizione e l'attuazione dei progetti ricadenti nel PNRR – profilo SENIOR – con specifica e comprovata esperienza di almeno 7 anni nel settore;

Esperto di alta specializzazione in funzioni tecniche – Profilo SENIOR con esperienza lavorativa di almeno sette anni;

Esperto consulente in contrattualistica pubblica e procedure ad evidenza pubblica a supporto degli uffici finalizzati all'attuazione dei progetti finanziati nell'ambito del PNRR – profilo SENIOR con esperienza lavorativa di almeno sette anni.

Avviso pubblico del Comune di Messina: si cercano esperti per il PNRR

Per ogni profilo sono specificati diversi requisiti, tra cui determinati titoli di studio. Ci concentriamo su questi e rimandiamo alla documentazione completa per altri dettagli.

Profilo Tecnico: i titoli di studio richiesti

Per il profilo di Esperto di alta specializzazione in funzioni tecniche occorre:

essere in possesso del seguente titolo di studio: Laurea in Ingegneria civile o ambientale o equipollente conseguito con l'ordinamento di studi previgente al D.M.03.11.1999, n. 509 (vecchio ordinamento) o corrispondente Laurea Specialistica/Magistrale conseguita con il nuovo ordinamento secondo l'equiparazione di cui alla normativa vigente; oppure laurea in Architettura o equipollente, conseguito con l'ordinamento di studi previgente al D.M.03.11.1999, n. 509 (vecchio ordinamento) o corrispondente Laurea Specialistica/Magistrale conseguita con il nuovo ordinamento secondo l'equiparazione di cui alla normativa vigente (DL, LM, LS esclusa quella triennale);

essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere e/o architetto;

Profilo Monitoraggio: i titoli di studio richiesti

Per il profilo di Esperto di alta specializzazione in gestione, rendicontazione e controllo occorre:

essere in possesso del seguente titolo di studio: Laurea conseguita con l’ordinamento di studi previgente al D.M.03.11.1999, n. 509 (vecchio ordinamento) o Laurea Specialistica/Magistrale conseguita con il nuovo ordinamento di cui alla normativa vigente (DL, LM, LS esclusa quella triennale);

Profilo Geologo: i titoli di studio richiesti

Per il profilo di Geologo occorre:

essere in possesso del seguente titolo di studio: Laurea in scienze geologiche o equipollente conseguito con l'ordinamento di studi previgente al D.M.03.11.1999, n. 509 (vecchio ordinamento) o corrispondente Laurea Specialistica/Magistrale conseguita con il nuovo ordinamento secondo l'equiparazione di cui alla normativa vigente (DL, LM, LS esclusa quella triennale);

essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di geologo.

Profilo Consulente Contrattualistica: i titoli di studio richiesti

Per il profilo di Esperto consulente in contrattualistica occorre:

essere in possesso del seguente titolo di studio: Laurea conseguita con l'ordinamento di studi previgente al D.M.03.11.1999, n. 509 (vecchio ordinamento) o Laurea Specialistica/Magistrale conseguita con il nuovo ordinamento di cui alla normativa vigente (DL, LM, LS esclusa quella triennale);

essere in possesso di comprovata esperienza professionale strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta e delle competenze ricercate.

Tempi e link utili

La scadenza per partecipare agli avvisi del Comune di Messina per esperti che possano supportare l’Amministrazione nelle attività riguardanti il PNRR è fissata alle ore 23.59 del 16 marzo 2023. Tutte le informazioni, profilo per profilo, sono disponibili a questo link.

