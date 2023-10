Zucchero in concerto a Messina: dove e quando

Zucchero sarà in concerto a Messina per il suo tour “Overdose D’Amore”: succederà il 30 giugno 2024 allo Stadio Franco Scoglio, unica data al Sud Italia. L’evento sarà realizzato da Puntoeacapo (con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita), Friends & Partners e in collaborazione con il Comune di Messina, guidato dal Sindaco Federico Basile.

«La città di Messina – dicono il sindaco Federico Basile e l’assessore agli Spettacoli Massimo Finocchiaro – è felice di poter ospitare Zucchero, in concerto allo stadio Franco Scoglio, unica tappa per il sud Italia del bluesman emiliano. Siamo certi del grande momento di musica e di spettacolo con un artista di grande levatura. È l’intendimento di questa Amministrazione dare attuazione al piano promozionale Messina Città della Musica e degli Eventi, attraverso occasioni significative come questa, tra le più interessanti ed attese del panorama musicale nazionale e internazionale».

I biglietti per il concerto di Zucchero saranno disponibili in prevendita da domani, mercoledì 18 ottobre, dalle ore 16.00, su Ticketone.it, Ciaotickets e Box Office Sicilia e nei punti di vendita abituali. Radio Italia è la radio ufficiale delle date italiane dell’ “Overdose D’Amore World Tour”.

Intanto, il 23, 24 e 25 ottobre arriva per la prima volta al cinema con il film documentario “ZUCCHERO – Sugar Fornaciari” di Valentina Zanella e Giangiacomo De Stefano. Il lavoro, che verrà presentato in anteprima alla 18ª edizione della Festa del Cinema di Roma il 21 ottobre, racconta lo straordinario artista attraverso le sue parole e quelle di colleghi e amici come Bono, Sting, Brian May, Paul Young, Andrea Bocelli, Salmo, Francesco Guccini, Francesco De Gregori, Roberto Baggio, Jack Savoretti, Don Was, Randy Jackson e Corrado Rustici.

“ZUCCHERO – Sugar Fornaciari” è una produzione K+, in collaborazione con Adler Entertainment e Ela Film, ed è distribuito da Adler Entertainment. In collaborazione con Zucchero & Fornaciari Music S.r.l. e Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission. RTL 102.5 è la radio ufficiale del film documentario “ZUCCHERO – Sugar Fornaciari”.

Foto di Matteo Girola ©

