Ultimo in concerto a Messina: la tappa 2024 allo Stadio San Filippo

C’è la data ufficiale: Ultimo in concerto a Messina, allo Stadio San Filippo, nell’estate 2024. È online, infatti, la locandina con le tappe del tour degli stadi del cantautore romano vincitore tra le giovani proposte del Festival di Sanremo 2018. Scopriamo tutte le date e quando sarà possibile acquistare i biglietti.

A comunicarlo con una certa soddisfazione è il sindaco Federico Basile: «Ultimo a Messina – scrive sui social. Messina sempre più protagonista dei grandi eventi». Tra le cinque tappe annunciate finora del tour 2024 “La favola continua…” negli stadi italiani c’è anche la città dello Stretto. Dopo il concerto saltato nel 2020 a causa del Covid-19, Ultimo si prepara ad approdare allo Stadio “Franco Scoglio” di San Filippo, a Messina. La data? il 28 giugno 2024.

Le tappe del tour 2024 “La favola continua…” di Ultimo sono: lo stadio D.A. Maradona di Napoli (8 giugno); lo Stadio Olimpico di Torino (15 giugno); lo Stadio Olimpico di Roma (22 giugno); lo Stadio San Filippo di Messina (28 giugno); lo stadio Euganeo di Padova (2 luglio).

I biglietti per il concerto di Ultimo a Messina saranno disponibili su VivoConcerti e su Ticketone dalle ore 14.00 di venerdì 14 luglio 2023 e nei punti vendita autorizzati dalle ore 11.00 di mercoledì 19 luglio.

Tornando, invece, ai concerti in calendario a Messina nel 2023, i prossimi appuntamenti sono quelli fissati con I Pinguini Tattici Nucleari il 30 luglio, con Massimo Ranieri a Capo Peloro il 20 agosto. In programma, infine, il 21 e 22 luglio, il RDS Summer Fest nell’arena riqualificata di Capo Peloro, per due serate a base di musica e divertimento in riva allo Stretto.

