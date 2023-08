Tutto pronto per il Corteo No Ponte a Messina: dettagli e percorso

Manca ormai poco al Corteo No Ponte a Messina del 12 agosto, presentato questa mattina a Palazzo Zanca: «L’unico ponte che vogliamo è quello tra le culture – dichiarano gli organizzatori – fatto di solidarietà umana, amore per i propri territori e rabbia contro la devastazione». Scopriamo insieme i dettagli e il percorso.

Corteo No Ponte a Messina: «Un’opera inutile e speculativa»

Le ragioni della manifestazione

Dopo la manifestazione del 17 giugno scorso a Torre Faro, il Comitato No Ponte torna a esprimere il proprio dissenso alla costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina: «Non è solo una lotta territoriale – dichiara Luigi Sturniolo – ma è sorella di tante altre lotte territoriali».

Obiettivo del Corteo No Ponte e degli organizzatori è quello di difendere il territorio da un’opera che ritengono inutile e speculativa. Il Comitato chiede che si preservi l’ambiente e si intervenga su altri problemi, come: la carenza dei trasporti pubblici, la condizione della sanità, la stagione degli incendi e il rischio di dissesto idrogeologico che, ogni anno, devastano la nostra terra. «Viviamo in un perenne regime di emergenza e, invece di affrontare questi problemi fondamentali, si vogliono buttare soldi in un’opera che non ha alcun tipo di utilità – prosegue Sturniolo – Ciò che stanno facendo non è la realizzazione di una infrastruttura, ma la preparazione accurata di un’opera incompiuta».

Abbiamo raccolto le sue dichiarazioni:

Dettagli e percorso

Il Comitato No Ponte invita quindi le comunità dello Stretto e i movimenti ambientalisti e di difesa a partecipare al corteo. L’appuntamento è in piazza Cairoli alle ore 18.00 del 12 agosto da dove il corteo si muoverà lungo il viale San Martino, verso via Nino Bixio, via Cesare Battisti e via Garibaldi per giungere, infine, in Piazza Municipio dove si terrà un concerto fino all’1 di notte. A esibirsi saranno numerosi artisti e artiste della Sicilia e della Calabria, tra cui: i Basiliscus P, La Stanza della Nonna, Kento & Mad Simon. In occasione del corteo, l’ATM rafforzerà la linea 32.

Dall’11 al 13 agosto torna, a Marmora, il campeggio del movimento No Ponte: un centinaio finora le adesioni, ricevute anche da fuori Sicilia. Momenti di dibattito sono previsti venerdì 11 e la mattina del 13, con un’assemblea finale.

Per firmare le petizioni e ricevere maggiori informazioni ci si potrà rivolgere agli info point attivati dal Movimento contrario al Ponte sullo Stretto di Messina.

