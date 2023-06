Secondo weekend di giugno, nuovo appuntamento con “Tutto Eventi“: la rubrica che ogni venerdì vi racconta le cose da fare a Messina durante il tempo libero. Tra gli eventi da non perdere c’è l’edizione 2023 dello Stretto Pride, dedicata quest’anno a “Liberi di Essere”: l’appuntamento è per sabato 10 giugno, alle 16.00, con partenza da piazza Antonello. Dopo la parata, la festa si sposta al Coco Bongo di Villafranca con l’OMD pronto a farvi ballare. (In copertina uno dei personaggi più amati e attesi dell’evento messinese)

Il secondo appuntamento è in provincia: a Villa Vaccarino, infatti, c’è la seconda edizione del Milazzo Cult Festival, rassegna letteraria organizzata dal Comune di Milazzo e da Demea Eventi Culturali, in collaborazione con la Pro Loco Milazzo. A inaugurare il festival sarà Enrico Bellavia, capo redattore de L’Espresso, autore de “L’ostaggio” (Edizioni Zolfo, 2022), a dialogare con il giornalista palermitano sarà Tina Montinaro, vedova del caposcorta di Giovanni Falcone.

Tutto Eventi: cose da fare a Messina nel weekend

E poi ancora il mercatino non solo vintage tra via Laudamo e via Casalaina, l’incontro all’Officina del Sole per parlare di street art e non solo con Enrica Carnazza, Simone Caliò e Sergio Todesco, il vernissage al Palacultura di “Il Granchio” con le opere di Billy Davì e il primo spettacolo, all’AvantGarde Music School, della rassegna “Il Teatro in Giardino” a cura di Prismatica Mente e Perle di Vetro. Qui tutti gli eventi e le cose da fare a Messina nel weekend che va da venerdì 9 a domenica 11 giugno 2023:

Concerti

venerdì 9 giugno, alle 23.00, al Perditempo di Barcellona: Nesima Park in concerto.

Libri

venerdì 9 giugno, alle 18.30, alla Mondadori : presentazione di “La ragazza con l’ampersand. Libri & misteri #1” (Triskell Edizioni, 2022) di Ornella De Luca e “Nuvole grigie” (Scatole Parlanti, 2023) di Stefania Tedesco . Dialoga con le autrici Nancy Antonazzo . A cura di Terremoti di Carta ;

: presentazione di “La ragazza con l’ampersand. Libri & misteri #1” (Triskell Edizioni, 2022) di e “Nuvole grigie” (Scatole Parlanti, 2023) di . Dialoga con le autrici . A cura di ; venerdì 9 giugno, alle 20.00, al Circolo in via Garibaldi 136 per la rassegna “Cena d’Autore”: presentazione di “La donna che visse nelle città di mare” (Giunti Editore, 2023) di Marosella Di Francia e Daniela Mastrocinque . Dialoga con le autrici Lucia Tarro . A cura della Libreria Bonazinga ;

in via Garibaldi 136 per la rassegna “Cena d’Autore”: presentazione di “La donna che visse nelle città di mare” (Giunti Editore, 2023) di e . Dialoga con le autrici . A cura della ; sabato 10 giugno, alle 18.00, alla Feltrinelli : presentazione di “Ironia della morte” (Golem Edizioni, 2022) di Carlo Romano . Dialogano con l’autore Maria Teresa Arena , Lucilla Risicato , Simone Toscano ;

: presentazione di “Ironia della morte” (Golem Edizioni, 2022) di . Dialogano con l’autore , , ; domenica 11 Giugno, alle 19.00, a Villa Vaccarino per il Milazzo Cult Festival: presentazione di “L’ostaggio” (Edizioni Zolfo, 2022) di Enrico Bellavia. Dialoga con l’autore Tina Montinaro.

Incontri e Laboratori

venerdì 9 giugno, alle 18.30, alla libreria Colapesce : incontro gruppo di lettura su “Paese Perduto” (Prehistorica editore, 2003) di Pierre Jourde;

: su “Paese Perduto” (Prehistorica editore, 2003) di Pierre Jourde; venerdì 9 giugno, alle 19.00, all’ Officina del Sole in via Giacomo Venezian 15: “Arte Messina e Cultura” incontro con Enrica Carnazza , Simone Caliò e Sergio Todesco ;

in via Giacomo Venezian 15: “Arte Messina e Cultura” incontro con , e ; sabato 10 giugno, alle 10.00, allo Spazio Lilla in via Martinez 11: laboratorio di poesia terapia , a cura di Giorgia Garibaldi . A questo link per partecipare;

in via Martinez 11: , a cura di . A questo link per partecipare; sabato 10 giugno, dalle 16.00 alle 18.30, all’Isola Verde a Rometta: “Oriental Oasi”, danza araba, egiziana, shaabi, sirtaki e tarantella siciliana, a cura di Alessandra Robert e Simona Ruggeri. A questo link per partecipare.

Mostre

venerdì 9 giugno, alle 17.00, al Palacultura : vernissage di “Il Granchio” di William Billy Davì . A questo link per saperne di più;

: vernissage di “Il Granchio” di . A questo link per saperne di più; venerdì 9 giugno, alle 18.00, al Teatro Vittorio Emanuele per la rassegna “L’Opera al Centro”: vernissage di “Neri per Caso” di Giovanni Oteri , a cura di Giuseppe La Motta . La mostra sarà visitabile fino al 23 giugno 2023;

per la rassegna “L’Opera al Centro”: vernissage di “Neri per Caso” di , a cura di . La mostra sarà visitabile fino al 23 giugno 2023; sabato 10 giugno, alle 17.00, alla galleria Spazioquattro : vernissage di “Pigmenti nello spazio” di Rosa Rigano . La mostra sarà visitabile fino al 16 giugno 2023;

: di “Pigmenti nello spazio” di . La mostra sarà visitabile fino al 16 giugno 2023; sabato 10 giugno, alle 18.30, alla galleria Spazio Macos : vernissage di “Summer”, collettiva a cura di Mamy Costa . La mostra sarà visitabile fino al 19 giugno 2023;

: vernissage di “Summer”, collettiva a cura di . La mostra sarà visitabile fino al 19 giugno 2023; domenica 11 giugno, alle 18.00, al Belvedere del Diodoro in via Bagnoli Croci 75 a Taormina: vernissage di “In-Verso” di Riccardo Orlando. La mostra sarà visitabile fino al 9 luglio 2023. A questo link per saperne di più.

Teatro e Danza

venerdì 9 giugno, dalle 18.00 alle 22.00, a bordo della nave Elio per la rassegna “Onde Sonore”: “Le Portinai” – Drag Queen Show , a favore di Arcigay Messina “Makwan” per lo Stretto Pride Messina 2023 ;

per la rassegna “Onde Sonore”: “Le Portinai” – , a favore di Arcigay Messina “Makwan” per lo ; venerdì 9 giugno, alle 21.00, all’AvantGarde Music School in via Monsignor Grano 3 per la rassegna “Il Teatro in Giardino”: “Il Maestro e Bacchisio. Storie satiriche sullo Zen e l’arte di non capirci nulla” di Leonardo Mercadante, con Lelio Naccari, Davide Colnaghi e Gabriele Casablanca. A cura di Perle di Vetro e Prismatica Mente. Per prenotare contattare i numeri: 342 3289511 – 346 693 5717.

Cinema

Serate danzanti

venerdì 9 giugno, alle 21.00, al lido Mare : “Blu”, live di Marcellino e Papalia , a seguire dj set a cura di Turki e Bluemarina . A cura di FestaNera ;

: “Blu”, live di e , a seguire dj set a cura di e . A cura di ; venerdì 9 giugno, alle 22.30, al Retronouveau : “Mind The Gap – Summer Opening Party”, dj set a cura di Phunkadelica e Sandro Inturri ;

: “Mind The Gap – Summer Opening Party”, a cura di e ; sabato 11 giugno, dalle 19.30, al Retronouveau : “Tutta Colpa Degli Anni ’90”, dj set a cura di Davide Patania ;

: “Tutta Colpa Degli Anni ’90”, a cura di ; sabato 11 giugno, alle 23.00, al Coco Bongo Ex Pirelli di Villafranca: OMD Party Pride, party ufficiale Stretto Pride Messina 2023.

Natura e Relax

sabato 10 giugno, alle 08.30, con ritrovo a Santa Teresa Misserio: trekking Rimiti – Rifugio Cretazzo, a cura della Cooperativà di comunità Valli Basiliane. A questo link per partecipare;

Giornate speciali

sabato 10 giugno, dalle 16.00, con partenza da Piazza Antonello : Stretto Pride Messina 2023 ;

: ; domenica 11 giugno, dalle 09.00 alle 17.00, a Forte San Jachiddu : “Festa di (quasi) estate”, artigianato , laboratori per bambini , incontro sulla bioedilizia . A questo link per maggiori informazioni;

: “Festa di (quasi) estate”, , , . A questo link per maggiori informazioni; domenica 11 giugno, dalle 09.30 alle 14.00, tra via Laudamo e via Casalaina : “Uso & Riuso”, mercatino non solo vintage a cura di SecondLife , Panama Bistrot , Opuntia , Circolo Arci Thomas Sankara ;

: “Uso & Riuso”, a cura di , , , ; domenica 11 giugno, alle 10.00, con ritrovo alla Prefettura di Messina : “La ricostruzione: i palazzi pubblici”, passeggiata urbana a cura di Mariateresa Zagone . A questo link per partecipare;

: “La ricostruzione: i palazzi pubblici”, a cura di . A questo link per partecipare; domenica 11 giugno, alle 10.00, allo Stadio Franco Scoglio : passeggiata alla scoperta delle opere di Luigi Ghersi, a cura di Daniela Vinci ;

: passeggiata alla scoperta delle opere di Luigi Ghersi, a cura di ; prosegue fino al 18 giugno: MEMAR – Messina Mese del Mare 2023. A questo link tutto il programma.

Prossimi eventi a Messina

mercoledì 14 giugno, dalle 19.00 alle 20.00, in via Maddalena 8 : “Invito all’ascolto”, laboratorio di suono e ritmo a cura di Giovanna La Maestra . A questo link per maggiori informazioni;

: “Invito all’ascolto”, e a cura di . A questo link per maggiori informazioni; giovedì 15 giugno, alle 18.30, alla libreria Colapesce: presentazione di “Oriana. Una donna libera” (Rizzoli, 2022) scritto da Giuseppe Galeani, illustrato da Paola Cannatella. Dialoga con gli autori Marco Lo Curzio.

