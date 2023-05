Festival del Cinema Italiano 2023 di Milazzo: tra gli ospiti anche Rocco Papaleo

Quasi tutto pronto per l’edizione 2023 del Festival del Cinema Italiano di Milazzo, diretto da Franco Arcoraci, che si svolge dal 7 al 10 giugno. Tra gli ospiti annunciati: Matt Dillon, Vittorio Storaro, Alfre Woodard, Lawrence Bender, Rocco Papaleo e Giorgio Pasotti. «L’intento del Festival – si legge nella nota – è quello di valorizzare il cinema italiano, i registi, gli attori, i produttori, le case cinematografiche».

Tra gli appuntamenti in programma: una mostra, a Palazzo d’Amico, dedicata al centenario della nascita di Silvano Campeggi, detto Nano, pittore noto soprattutto per la sua attività di cartellonista per le produzioni cinematografiche hollywoodiane; il 9 giugno previsto il Gran Galà in TV condotto da Giusy Venuti, in cui saranno premiate 12 eccellenze siciliane della cucina, della politica, dello spettacolo, della cultura, della medicina e della ricerca. Il 10 giugno, invece, la premiazione “Stelle d’argento” con Veronica Maya.

A questo link per rimanere aggiornati sul programma del Festival del Cinema Italiano 2023 di Milazzo.

(7)