Altro weekend, nuova puntata di “Tutto Eventi”, la guida al tempo libero che ogni venerdì raccoglie per voi tutti gli appuntamenti e le cose da fare a Messina.

Questo fine settimana vi consigliamo il teatro: con “L’Altro Mondo – Piccole storie di cambiamento” di Daniele Ronco e Luigi Saravo si inaugura la stagione di prosa del Teatro dei 3 Mestieri. Se, invece, non avete voglia di stare seduti in poltrona, l’Associazione PFM organizza una ciaspolata sui Nebrodi. Per iniziare bene la settimana arriva un corso di ukulele a cura della musicista barcellonese Roberta De Gaetano.

Tutto Eventi: cosa fare a Messina nel weekend

E poi si riaprono le porte della galleria Spazioquattro con le opere disegnate e scolpite da Nino Bruneo, un nuovo appuntamento in musica con la Filarmonica Laudamo con la Corelli Jazz Band e la presentazione alla Mondadori di “Anime Capovolte” di Salvatore D’Arrigo e Fabiana Caminiti. Tutti gli eventi e le cose da fare a Messina nel weekend:

Concerti

sabato 14 gennaio, al Palacultura per l’ Accademia Filarmonica , alle 18: “Der Titan” con la Roma Tre Orchestra , con Gabriele Pieranunzi al violino. Dirige Pietro Borgonovo ;

Libri

sabato 14 gennaio, alla Mondadori , alle 17: presentazione del romanzo “Anime capovolte” (Edizioni Smasher, 2022) di Salvatore Arrigo e Fabiana Caminiti . Intervengono con gli autori: Viviana Montalto e Giulia Carmen Fasolo ;

Laboratori e Incontri

sabato 14 gennaio, a Palazzo della Cultura di Letojanni , alle 17: “Mangiamo, e se lo facessimo meglio?” incontro con Maddalena Micalizzi (medico internista – nutrizionista) e Maria Teresa D’Agostino (biologa-nutrizionista), a cura di Maneggiare con Cura . Ingresso gratuito. A questo link per prenotare;

Arti visive

venerdì 13 gennaio, al Teatro dei 3 Mestieri , alle 20: vernissage di “Indomiti” mostra di Lidia Muscolino , a cura di Dania Mondello ;

Teatro e Danza

venerdì 13 gennaio, al Teatro dei 3 Mestieri , alle 21, per la rassegna Tracce d’inchiostro: “L’Altro Mondo – Piccole storie di cambiamento” da un’idea di Daniele Ronco e Luigi Saravo . Drammaturgia Daniele Ronco , con Daniele Ronco e Luigi Saravo . Produzione Mulino ad Arte ;

Cinema

13, 14, 15 e 17 gennaio, al Cinema Lux , alle 20.30, per il Cineforum Don Orione : “The Fabelmas” di Steven Spielberg. Lunedì 13 versione in lingua originale sottotitolata;

Serate danzanti

venerdì 13, ai Magazzini del Sale , alle 21: “Milonga ai Magazzini”, a cura di Bailongo Loco ;

Natura e Relax

sabato 14 gennaio, con ritrovo partecipanti a Campogrande presso Bar “Cautela Cosimo & C”, alle 9: “Tripi con il suo Castello, tra storia e natura”, escursione a cura dell’ Associazione PFM . A questo link per prenotare;

Giornate Speciali

venerdì 13 gennaio, al Cortile Segreto, dalle 20: “Caldi dentro” – vinyl dj set, a cura di Morgan Maugeri.

I prossimi eventi:

da mercoledì 18 gennaio, al Giardino di Luce : “Piccolo circo. A misura di bambino”, laboratorio a cura di Mario Taviano ;

