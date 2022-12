Tour dei teatri per Max Gazzè: i concerti in Sicilia nell’autunno 2023

«Il teatro è la casa di tutte le storie e questa sarà la mia»: con queste parole Max Gazzè annuncia il suo tour nei teatri d’Italia e d’Europa che, nell’autunno 2023, toccherà anche la Sicilia, con due concerti da non perdere a Catania e Palermo. I biglietti sono già disponibili. Vediamo date e dettagli.

Ritorno discografico e live per il poliedrico Max Gazzè, cresciuto tra Belgio, Francia e Inghilterra, e abituato a mescolare le sue radici italiane con le suggestioni musicali internazionali. Insieme ai musicisti che lo seguono da sempre, nell’autunno del 2023 calcherà i palchi dei teatri europei, con tappe a Barcellona, Praga, Bruxelles, Berlino e, naturalmente, anche in Italia. Qui si esibirà, tra gli altri luoghi, a Milano, Roma, Torino, Bologna e Cagliari. Doppia data in Sicilia: il 3 novembre 2023 al Teatro Metropolitan di Catania e il 5 novembre al Teatro Al Massimo di Palermo. Entrambi i concerti inizieranno alle 21.00.

I biglietti, a partire da 34,50 euro, sono disponibili su Puntoeacapo che organizza gli eventi), sugli abituali circuiti online e nei punti vendita. La nuova tournée è organizzata e prodotta da Francesco Barbaro per OTR Live.

