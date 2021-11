TEDxCapoPeloroSalon, a Messina parte la Green R-Evolution: appuntamento il 3 novembre

Come rendere Messina più “green”? Sarà questo il focus del TEDxCapoPeloroSalon, che si svolgerà mercoledì 3 novembre e vedrà gli interventi di Martina Celesti, referente e attivista di Fridays For Future Messina e Daniele Mircuda, cofondatore di Puli-AMO Messina e MessinAttiva. L’evento è gratuito ma per partecipare è necessaria la prenotazione. Durante l’incontro si scopriranno nuovi dettagli sulla terza edizione del TEDxCapoPeloro, in programma il 4 dicembre al Palacultura “Antonello”.

Mercoledì 3 novembre, alle ore 18.30, l’associazione Startup Messina organizza il TEDxCapoPeloroSalon. L’evento si svolgerà presso il Mondadori Bookstore – Libreria Ciofalo di via Consolato del Mare 35 e avrà come tema la “Green R-Evolution”. Un appuntamento che rappresenta un’utile occasione per parlare di clima, ambiente e sensibilità territoriale. Grazie a due speaker d’eccezione, si accenderanno i riflettori su cosa viene fatto e cosa si può ancora fare per rendere Messina, e il mondo intero, un luogo più green.

Come anticipato, i due speaker saranno: Martina Celesti, che condividerà una visione ampia sulla questione ambientale, analizzando il contesto storico e socioculturale dell’emergenza che viviamo e sottolineando i cambiamenti necessari che la situazione di crisi climatica ed ecologica ci richiede di attuare, presto, a livello globale; e Daniele Mircuda, che, invece, racconterà l’importanza di coltivare i semi della sostenibilità territoriale e del rispetto ambientale, anche attraverso esempi concreti di quanto fatto fino ad oggi insieme e grazie a Puli-AMO Messina e MessinAttiva.

Come partecipare al TEDxCapoPeloroSalon?

Il TEDxCapoPeloroSalon è gratuito ma sono disponibili soltanto 25 posti. Per partecipare all’evento, quindi, è necessario registrarsi a questo link ed essere muniti di green pass.

Cos’è Startup Messina

L’Associazione Startup Messina nasce nella Città dello Stretto nel 2015 con lo scopo di promuovere la cultura d’impresa, l’innovazione e lo sviluppo del territorio in ambito sociale, economico e culturale, oltre che supportare la costituzione di nuove imprese, con particolare attenzione all’area del Mediterraneo. Gli obiettivi dell’Associazione sono il voler offrire momenti di incontro per imprenditori e innovatori ed essere punto di riferimento per mettere a sistema opportunità, competenze ed energie.

