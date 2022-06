Taormina Arte 2022: il programma della 40ª edizione

Oltre 30 gli spettacoli in programma per festeggiare i primi 40 anni di Taormina Arte, rassegna multidisciplinare che, dal 1983, ospita mostra, cinema, musica, lirica e prosa. «Nell’estate del ritorno alla normalità dopo la pandemia, – ha detto all’ANSA il commissario di Taormina Arte, Bernardo Campo – con l’impegno dei soci fondatori, la Regione Siciliana e il Comune, Taormina Arte proporrà una lunga stagione di intrattenimento all’insegna della qualità, con il ritorno alle produzioni a cura dell’ente culturale e ben cinque spettacoli in prima nazionale».

Taormina Arte 2022: il programma

Taormina si è già animata con l’inaugurazione, domenica 26 giugno, della 68ª edizione del Taormina Film Fest (fino al 2 luglio), incluso all’interno del programma di Taormina Arte 2022. In calendario grandi concerti come quello dell’Orchestra del Teatro Massimo di Palermo, previsto per l’8 luglio e quello dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia del 15 luglio. Spazio anche al teatro con, tra gli altri: “Amore” del duo Scimone – Sframeli, e “I miei occhi cambieranno”, di Giampiero Cicciò, con Federica De Cola, e al cinema con la proiezione del film muto “Il Fantasma dell’Opera”.

Tutto il calendario:

8 luglio, Teatro Antico: Orchestra del Teatro Massimo di Palermo , dirige il Maestro Lorenzo Viotti ;

, dirige il Maestro ; 9 luglio, Casa del Cinema: Celebrazione del Quarantennale ;

; 10 luglio, Teatro Antico: Orchestra e Coro del Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania , con Pretty Yende soprano, Francesco Demuro tenore. Dirige il Maestro Fabrizio M. Carminati ;

, con soprano, tenore. Dirige il Maestro ; 15 luglio, Casa del Cinema: inaugurazione “ Forme”, mostra di scultura di Giuseppe Cuccio . L’esposizione sarà visitabile fino al 30 settembre;

. L’esposizione sarà visitabile fino al 30 settembre; 15 luglio, Teatro Antico: Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia . Dirige il Maestro Myung-Whun Chung ;

. Dirige il Maestro ; 16 luglio, Teatro Antico: “ La grande opera in jazz “, con Danilo Rea e Le Stelle del Canto ;

“, con Danilo Rea e ; 3 agosto, Teatro Antico: “ The Queen. Barcelona Opera Rock “, con l’ Orchestra Sinfonica Siciliana . Dirige il Maestro Roberto Molinelli ;

“, con l’ . Dirige il Maestro ; 23 agosto, Teatro Antico: “ Le Quattro Stagioni ” di Antonio Vivaldi, Compagnia Opus Ballet . Coreografie di Aurelie Mounier ;

” di Antonio Vivaldi, . Coreografie di ; 25 e 26 agosto, Palazzo dei Congressi: “ Amore ” di Spiro Scimone , regia di Francesco Sframeli . Con Spiro Scimone, Francesco Sframeli, Gianluca Cesale e Giulia Weber ;

” di , regia di . Con Spiro Scimone, Francesco Sframeli, e ; 27 agosto, Palazzo dei Congressi: “ Anima Mundi ” di Piero Ristagno , regia di Monica Felloni . Compagnia Neon ;

” di , regia di . ; 2 settembre, Teatro Antico: “ Absolutely…Ennio Morricone “, con Luca Pincini al violoncello e Gilda Buttà al pianoforte;

“, con al violoncello e al pianoforte; 3 settembre, Teatro Antico: “ La suite dei Templi “, con l’ Orchestra Sinfonica Jazz del Conservatorio Arturo Toscanini di Ribera. Dirige l’orchestra Alberto Maniace ;

“, con l’ di Ribera. Dirige l’orchestra ; 5 settembre, Palazzo dei Congressi: “ Scatola “, regia di Valerio Vella , coreografia di Bonanno , Rella , Di Giovanni , Elio Crifò voce recitante. Marvan Dance Group , The Box Rock Band ;

“, regia di , coreografia di , , , voce recitante. , ; 6 settembre, Teatro Antico: “ La Misteriosa Fiamma della Regina Loana “, di Umberto Eco. Regia di Giuseppe Di Pasquale ;

“, di Umberto Eco. Regia di ; 7 settembre, Palazzo dei Congressi: “ I miei occhi cambieranno “, dal diario di Celeste Brancato, con Federica De Cola , regia di Giampiero Cicciò ;

“, dal diario di Celeste Brancato, con , regia di ; 8 settembre, Palazzo dei Congressi: Palermo Classica Symphony Orchestra , con Yekwon Sunwoo al pianoforte. Dirige il Maestro Roberto Beltràn-Zavala ;

, con al pianoforte. Dirige il Maestro ; 9 settembre, Palazzo dei Congressi: “ Sicilitudine “, con Fabrizio Bosso alla tromba, Elio Crifò voce narrante e l’ Orchestra a Plettro Città di Taormina . Dirige il Maestro Antonino Pellitteri ;

“, con alla tromba, voce narrante e l’ . Dirige il Maestro ; 10 settembre, Parco Trevelyan: “ Nella magia delle fiabe “, scritto e diretto da Marco Savatter i, con la partecipazione artistica dell’ Associazione Culturale Casa del Musical ;

“, scritto e diretto da i, con la partecipazione artistica dell’ ; 11 settembre, Teatro Antico: Talenti per il Cinema – Una ragazza per il cinema ;

; 16 settembre, Palazzo dei Congressi: Concerto per l’Etna , con Giampiero Cicciò voce recitante, Antonino Cicero al fagotto e Luciano Troja al pianoforte;

, con voce recitante, al fagotto e al pianoforte; 17 settembre, Palazzo dei Congressi: “ Il Fantasma dell’Opera ” (1925) film muto diretto da Rupert Julian, accompagnamento musicale dal vivo curato da “ Solisti The Bass Group “;

” (1925) film muto diretto da Rupert Julian, accompagnamento musicale dal vivo curato da “ “; 18 settembre, Parco Trevelyan: “Il mondo è una unità. Franco Basaglia, Antonio Gramsci“. Chille De La Balanza Compagnia Teatrale.

A questo link, invece, tutti i concerti dell’estate 2022 a Taormina, in collaborazione con Fondazione Taormina Arte.

