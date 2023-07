Successo a Rometta per lo Street Food Sicily on Tour: le prossime tappe in provincia di Messina

Un altro successo per lo Street Food Sicily on Tour che dal 6 al 9 luglio 2023 ha fatto tappa a Rometta Marea per una quattro giorni all’insegna del cibo da strada, della musica e dell’intrattenimento. Già annunciati il prossimi appuntamenti, sempre in provincia di Messina.

Oltre 30mila avventori, 40mila consumazioni vendute: questi i numeri dello Street Food Sicily on Tour di Rometta. Il format creato da Claudio Prestopino e organizzato dallo staff logistico della sua “Fratellone Srl” ha più che convinto l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Nicola Merlino, che già pensa a un’edizione 2024. Soddisfatto anche l’Assessore a Sport, Turismo e Spettacolo, Roberto Bottaro.

«Abbiamo legato con questa istituzione romettese – commenta Prestopino – come se fosse parte del gruppo organizzativo e vorremmo ritrovare questa stessa armonia anche in seconda battuta ma rinnovandoci sempre, come siamo abituati a fare nello stesso quadrilatero ospitale (tra Piazza Padre Pio e Corso Francesco Saija). La nostra forza sta nel cominciare questi viaggi mai da soli e adottando l’elasticità mentale di collaborare con chi ci ospita prestando il meglio di nostri servizi itineranti. Le imprese che ci stanno affiancando hanno il merito di essere dei talenti nel loro comparto che noi abbiamo il fiuto di scegliere, mostrare far degustare».

Street Food Sicily on Tour: la tappa di Rometta Marea

Prima di passare alla prossima tappa, diamo però uno sguardo alla quattro giorni dello Street Food Sicily on Tour di Rometta Marea, realizzato anche con la consulenza di Francesco Sturniolo.

Tra i cibi da strada più amati si segnalano: Provolo L’’Ottavo Nano (anche con l’impasto alla carota), la Rock Brioche, i cocktail di Listo – che ha fatto il boom, il Pidone messinese, il Pane Cunzato, le Crepes dolci con yogurt artigianale, la Pizza a Portafoglio e quella fritta.

Ma lo Street Food Sicily on Tour non è solo gastronomia. Ampio spazio è stato dato anche alla musica e allo spettacolo. Ad aprire le danze, la prima serata, sono stati “I Cabbunari di Saponara”, i “Match Music” e ancora i “Malarazza” e Dj Set con Gemy Dj. L’8 luglio è stato il momento dell’apprezzato comico Danny Napoli con il suo Show Comedy e del gruppo “Sesta Marcia”. Infine, il 9 luglio si è chiudo con i due gemelli violinisti Mirko e Valerio (in foto). Ad accompagnare la festa dello Street Food in giro per la provincia di Messina c’è sempre anche il Gal Nebrodi Plus, con cui la manifestazione condivide e difende i principi del “Made in Sicily”.

Le prossime tappe dello Street Food in provincia di Messina

E a proposito di nuove avventure, sono state già annunciate le prossime tappe dello Street Food Sicily on Tour in provincia di Messina. Dopo Rometta, sarà il momento del “Tonnarella Fish Food” dal 20 al 23 luglio, nella frazione del Comune di Furnari. Successivamente, si correrà a Rocca di Caprileone dal 3 al 6 agosto 2023.

