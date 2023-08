Street Food Sicily on Tour: le prossime tappe a Barcellona Pozzo di Gotto e Mazzarrà Sant’Andrea

Nuovi appuntamenti per lo “Street Food Sicily… on Tour” che, dopo Rocca di Capri Leone, approderà a Barcellona Pozzo di Gotto e, successivamente, a Mazzarrà Sant’Andrea. Scopriamo le prossime date della kermesse in programma in provincia di Messina ad agosto 2023.

Grande successo per la tappa di Rocca di Caprileone dello “Street Food Sicily on Tour”, che dal 3 al 6 agosto 2023, ha portato buon cibo e buona musica nel piccolo comune dei Nebrodi; ma adesso le casette bianche e blu simbolo della manifestazione sono pronte a spostarsi verso altri lidi. Soddisfatto dell’andamento dell’iniziativa, l’ideatore del format, Claudio Prestopino: «Continueremo con questo ritmo incalzante fino alla fine dell’anno – conferma. Siamo stati inondati dall’affetto della gente e dalle richieste delle Amministrazioni di espletare le nostre idee di turismo ampliato alle tradizioni della cucina che diventano modernità e stiamo tentando di andare incontro alle comunità che ci garantiscono una bella trasposizione del nostro progetto. Abbiamo assunto l’impegno di raggiungere altri siti che possono essere conosciuti mediante la nostra azione di risalto delle loro singolarità; dai produttori al paesaggio».

Street Food Sicily… on Tour: la tappa di Rocca di Caprileone

A Rocca di Caprileone, comune dei Nebrodi guidato dal sindaco Bernardette Grasso, ad accompagnare i sapori tipici del cibo da strada siciliano è stata anche la musica, con l’attesissima esibizione di Roy Paci e degli Ottoni Animati.

Tra i piatti più amati della tappa di inizio agosto si segnalano: il “panino ca’ meusa” di “Tony La Rustichella”, che, proveniente dal palermitano, lavora anche ad Acquedolci e ha proposto anche pane e panelle; l’hamburger di scottona, guarnito col formaggio, ovvero il cheeseburger della Macelleria Picciotto; il Bis di arancini (cacio e pepe e col ragù del suino nero dei Nebrodi) e gamberoni e burrata anche detti “Prawns Burger”, entrambe le pietanze firmate da Rosticceria Francesco Torre di Rometta; il coppo di braciole di Pronto Griglia (Fish Mar) e il “Panino bufalotto” targato “Da Rocco”; gli arrosticini e il panino con la porchetta di “Street Food del Tirreno”; i cannoli classici bianchi e neri e i cannoli gelato dei “Fratelli Salvà”.

Ad accompagnare, la sezione cocktail e la birra locale dello stabilimento “Kottabos”.

Street Food Sicily… on Tour: tappa a Barcellona e Mazzarrà Sant’Andrea

Le prossime date dello ‘Street Food Sicily… on Tour” sono fissate a piazza delle Ancore a Calderà (sul lungomare di Barcellona Pozzo di Gotto) dal 10 al 13 agosto e a Mazzarrà Sant’Andrea dal 24 al 27 agosto 2023. Questo secondo appuntamento è in realtà un grande ritorno. La kermesse dedicata al cibo da strada era infatti già approdata lì lo scorso anno.

(19)