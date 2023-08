Street Food Sicily on Tour: grande entusiasmo per la prima sera a Rocca di Capri Leone

Grande successo per l’inaugurazione della nuova tappa dello Street Food Sicily in Tour a Rocca di Capri Leone. I sapori e i profumi del cibo da strada tipico della nostra isola hanno conquistato la Piazza Gepy Faranda, dove le ormai famose casette bianche rimarranno fino a domenica 6 agosto.

Al taglio del nastro, ieri sera, era presente il sindaco Bernardette Grasso che ha affermato: «L’Amministrazione Comunale ha deciso di accogliere l’invito degli organizzatori di ospitare a Rocca di Capri Leone lo Street Food Sicily on Tour. E’ un modo per promuovere il nostro territorio. Il cibo di strada oggi è diventato molto ricercato, esalta l’identità dei terriori diventando gourmet. Il nostro auspicio è quello di offrire quattro giorni di buon cibo, divertimento e aggregazione».

«Dopo cinque tappe entusiasmanti, con un grande successo di pubblico, il nostro progetto giunge qui dove abbiamo ricevuto un’accoglienza molto calorosa – afferma Claudio Prestopino, organizzatore dello Street Food Sicily on Tour. Sono certo che Rocca ci regalerà grandi emozioni».

Come in tutte le tappe precedenti, anche a Rocca di Capri Leone lo Street Food Sicily on Tour offre tante specialità che già nella prima serata hanno conquistato tutti coloro che hanno deciso di partecipare all’evento più gustoso dell’estate. Sedici le proposte di street food siciliano: dal panino con il totano fritto al coppo di braciole messinesi, dal prawns burger gamberoni e burrata al pane con le panelle. Immancabili i dolci, come il cannolo classico o il goloso cannolo gelato.

Street food Sicily on Tour: Roy Paci a Rocca di Capri Leone

Oltre alle prelibatezze dello street food, il programma di questo weekend a Rocca di Capri Leone prevede anche tanta musica, con un ospite d’eccezione: Roy Paci. Di seguito tutti gli appuntamenti:

venerdì 4 agosto “Sicilia Cabaret”, “Matranga e Minafò” e i Respinti;

sabato 5 agosto, alle ore 22, “Roy Paci con gli Ottoni Animati”;

domenica 6 agosto alle ore 22 una chiusura grandiosa con gli artisti di strada.

Ma non finisce qui. Claudio Prestopino, infatti, ci ha svelato anche le prossime tappe dello Street Food Sicily on Tour. «Saremo a Calderà dal 10 al 13 agosto e a Mazzarrà Sant’Andrea con un’edizione speciale dal 24 al 27 agosto».

