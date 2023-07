Radica 2023: a San Marco D’Alunzio torna il festival culturale gratuito

Per il quinto anno, nel piccolo borgo di San Marco D’Alunzio, a pochi chilometri da Messina, torna Radica 2023: festival gratuito promosso dalla Tre60Lab, associazione che si occupa della promozione del territorio attraverso attività artistiche di rigenerazione urbana.

«Un viaggio – si legge nella nota –, che dura due giorni per condividere insieme musica, arte e spazi comuni che troppo spesso durante l’anno restano vuoti. Come sempre l’obiettivo è quello di aggregare, coinvolgere le persone a conoscersi, divertirsi insieme in un festival nato per valorizzare il territorio e i legami tra i suoi abitanti». L’appuntamento è per il 28 e 29 luglio 2023.

Radica 2023: il programma del festival gratuito

Dopo l’inaugurazione del murales realizzato da Chekos, Tre60Lab è a lavoro per la quinta edizione di Radica. Ecco il programma del festival:

Venerdì 28 luglio

alle 21.00: inaugurazione di Radica 2023 con la perfomance teatrale Me-Error, a cura di

Serena Trusso , Martina Naciti , Morena Crasì . Un’esibizione che nasce da alcune sensazioni che hanno provato le protagoniste tanti anni fa all’interno del Monastero Badia Grande che ospita il festival;

, , . Un’esibizione che nasce da alcune sensazioni che hanno provato le protagoniste tanti anni fa all’interno del Monastero Badia Grande che ospita il festival; alle 22.00: proiezione del documentario “Perché sei qui”, a seguire incontro con la regista Carla Costanza e l’ artista Alberto Ruce . L’evento fa parte di Transumanze Project : progetto pittorico e di arti contemporanee che nasce per raccontare la micro migrazione che avviene nel nostro paese;

e l’ . L’evento fa parte di : progetto pittorico e di arti contemporanee che nasce per raccontare la micro migrazione che avviene nel nostro paese; alle 23.00: live musicale con il Collettivo La Scoteca. Un gruppo palermitano che si è formato molto di recente e che ama contaminare il mondo con sperimentazioni musicali che vanno dal funky, fino a toccare generi come il jazz e il progressive. A seguire dj set di Raffaele Trimarchi.

Sabato 29 luglio

alle 21.45: performance teatrale “Retrò” di Antonella Mollica . Sul territorio messinese si è fatta conoscere per una verve comica fuori dal comune, questa volta l’attrice pattese si è cimentata in un genere diverso, per raccontare tante storie di paese accadute vicino a noi;

. Sul territorio messinese si è fatta conoscere per una verve comica fuori dal comune, questa volta l’attrice pattese si è cimentata in un genere diverso, per raccontare tante storie di paese accadute vicino a noi; alle 22.00: performance dei The Windfall , musica ambient e new wave;

, musica ambient e new wave; alle 23.00: concerto di Chris Obehi & PMO Big Band Afrobeats. A seguire dj set Afrobeat firmato dall’artista Docma.

Inoltre, per tutta la durata del festival sarà possibile: visitare, all’interno del Monastero, le esposizioni e le opere degli artisti MaCa, Lusiana, Libidov, Lorenzo Maniscalco, Vittorio Ballato, Nicola Chiaromonte; e partecipare alle visite guidate a cura dell’Associazione PFM: il 28 luglio visita guidata a San Marco d’Alunzio e al museo bizantino, il 29 luglio escursione guidata sui monti sopra San Marco.

A questo link per maggiori informazioni.

Foto di Giuseppe Castrovinci

