Pasqua Messina 2023: al Museo tornano i percorsi sonori di IDA

Dopo le storie sul Natale, IDA – Itinerari d’Ascolto torna al Museo Regionale di Messina per un percorso sonoro dedicato alla Pasqua 2023 dal titolo “Mysterium – Dentro La Croce. Itinerario di ascolto sulle voci, i suoni e le immagini d’arte della Passione a Messina”. «Il Museo Interdisciplinare Regionale di Messina – spiega William Caruso, attore e referente di IDA per la Sicilia – rappresenta un luogo in cui la memoria e la storia individuale e collettiva si intrecciano, creando un forte legame tra passato e presente. Ecco perché, per la seconda volta, il museo ospita un’iniziativa della rete nazionale IDA – Itinerari di Ascolto».

Il pubblico avrà quindi la possibilità di osservare le opere del MuMe con uno sguardo diverso: ascoltando una storia legata alla Passione di Cristo, che esplora il mistero della vita e della morte. «Da un lato, – continua William – vengono utilizzate le fonti di cronaca della Settimana Santa messinese scritte da Giovanni Molonia; dall’altro si racconta la Passione di Gesù in modo umano e con l’uso della lingua siciliana».

In cuffia, quindi, ascolterete la voce di William Caruso, la musica di Francesco Lipari e la drammaturgia sonora dei Fracargio, ensemble composta da Francesco Lipari, Dario Pino e Carmen Mazzeo. Il percorso sonoro è curato da Mario Sarica, fondatore e curatore scientifico del Museo Cultura e Musica Popolare dei Peloritani.

L’appuntamento al Museo Regionale di Messina è per il 2, 4, 5, 6 aprile 2023. Previsti tre turni: alle 16.00, alle 17.00 e alle 18.00. Per partecipare al percorso sonoro è necessario l’uso delle proprie cuffie e del proprio smartphone ed è obbligatoria la prenotazione, contattando il numero: 345-9454497 o scrivendo a: william.caruso03@gmail.com.

