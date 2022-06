Nuova mostra a Messina: “L’Eclettico Universo Estetico” di Piernicola Musolino

Al Teatro Vittorio Emanuele di Messina continua il ciclo “L’Opera al Centro”a cura di Giuseppe La Motta, che sceglie il lavoro di Piernicola Musolino per la prossima mostra. Si terrà, infatti, sabato 11 giugno, alle 18:30, il vernissage de “L’Eclettico Universo Estetico”, dell’artista messinese.

Piernicola Musolino è architetto, designer e pittore; «la sua tecnica – si legge nella nota –, sulla scia del “Divisionismo” (fenomeno artistico nato alla fine dell’Ottocento, che seziona i colori in singoli punti o linee, ndr.) che trasforma e traduce le immagini in pure vibrazioni cromatiche. Attraverso la fisicità dei pigmenti dà voce alle proprie emozioni. Prediligendo il colore sul disegno e il ritmo sull’armonia. Usa le forme in modo lirico e non descrittivo. La sua arte rivela una passione per le forme pure determinando una pittura mediatica e ragionata che guida l’osservatore in un mondo fantastico, dove domina la fantasia e l’irrazionale». L’obiettivo di Piernicola Musolino, quindi, è quello di riflettere sulla funzione dell’opera una volta che è stata completata.

La mostra al Teatro Vittorio Emanuele di Messina sarà visitabile fino al 21 giugno 2022, da martedì a sabato: dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 18:40.

