Notte d’arte a Messina: il 17 e il 18 settembre arriva la quarta edizione

Annunciate le date della nuova edizione della “Notte d’arte” di Messina, che si svolgerà il 17 e il 18 settembre 2022. Spazio, anche per questo quarto anno, a teatro, danza, arti visive e musica, per la rassegna multidisciplinare che anima le piazze della città. Con la direzione artistica di Antonello Arena e Domenick Giliberto, la “Notte d’arte” di Messina è organizzata dall’associazione culturale “Impronte”, in sinergia con il Comune di Messina.

«La quarta edizione di Notte d’Arte – scrive Marisa Arena, presidente dell’Associazione – vogliamo presentarla dandole un tema: la Gentilezza. La gentilezza è la forma più alta di educazione e rispetto verso le altre persone, ci permette di avere un’immagine più positiva di noi e creare energia positiva […].

La manifestazione di Notte d’Arte, unica nel panorama messines e, è l’occasione per portare diverse forme di arte nelle piazze, in mezzo alla gente. Artisti impegnati nelle arti visive e performative; letterati, stilisti, storici dell’arte ed amanti della cultura; designer, architetti e professionalità di altri settori come sportivi, cinofili e rappresentanti dell’enogastronomia siciliana».

L’evento – continua Arena – si svolgerà in un quadrilatero; via I° settembre, via Garibaldi, via San Camillo, corso Cavour e si chiude su piazza Duomo. Saranno interessati alcuni noti edifici come l’Arcivescovado, Palazzo Zanca, Galleria Vittorio Emanuele e Palazzo dei Leoni. In tutte le piazze e nelle vie laterali sarà un brulicare di attività; siamo nel cuore della “Movida” messinese. In due giorni potrete godere gratuitamente di un calendario ricco di attività che prevede, tra l’altro, un concerto, due sfilate di moda, un salotto letterario, esposizioni di fotografia e pittura, una manifestazione cinofila, e tante altre novità». A breve tutto il programma della Notte d’arte di Messina.

