Messina Vinyl Fest 2023: torna la festa che dà inizio all’estate

Vinili, talk, live set, vintage e mare: ingredienti perfetti per l’edizione 2023 del Messina Vinyl Fest, la festa che dà il via all’estate, curata da Francesco Bonaccorso, che torna al Sunset di Mortelle. «Ringrazio il Sunset – dice Francesco Bonaccorso –, per aver confermato la disponibilità a ospitare il Messina Vinyl Fest, che rappresenta il luogo ideale per creare non solo un market con migliaia di dischi, ma una vera e propria festa all’insegna della convivialità, della voglia di divertirsi».

Tra gli espositori di dischi anche Semplicemente Dischi, Sonatine Dischi da Cosenza, Oblique Strategies e Therealvinylpusher da Roma. Tra i dj: Sara Modicano, Disco Tic e Jah Sazza. I talk sono a cura di TUMA Records e LetteraEmme che chiacchiereranno con i Basiliscus P e La Stanza della Nonna. Tra gli espositori di artigianato, abbigliamento e oggettistica vintage anche La Vecchia Soffitta, Modernariato Sicilia Amore, i Lignu e Ottica Sciutteri.

Particolare attenzione anche alla solidarietà, con la presenza di tre associazioni no profit di Messina: l’Associazione Nino Cucinotta, Puli-Amo Messina ed Ecosfera Diving Center. Una parte dell’incasso del Messina Vinyl Fest 2023 sarà devoluto a queste tre associazioni.

Partner dell’evento: Mish Mash Festival, LetteraEmme, Tuma Records, ituoigelatinipreferiti, Freetime Dj Radio (partner Tecnico), l’Associazione Nino Cucinotta, Puli-Amo Messina. Sponsor: IoStampo, Cantine Barone Sergio.

L’appuntamento con il Messina Vinyl Fest è per domenica 28 maggio, dalle 10.00, al Sunset di Mortelle. Contributo ingresso: 2 euro.

(L’illustrazione della locandina è di NessuNettuno)

(13)