Messina Vinyl Fest 2023: la spiaggia di Mortelle si prepara a fare festa

Tutto pronto per il Messina Vinyl Fest 2023 che, al Sunset di Mortelle, si prepara ad accogliere appassionati di vinili, ma non solo. Una giornata dedicata a un’esperienza sonora a 360° attraverso linguaggi diversi: dai dj set ai talk, dall’ascolto compositivo ai live. «L’obiettivo – spiega il curatore Francesco Bonaccorso –, è quello di dare voce ai talenti del territorio, dalla Sicilia e dalla Calabria, per proporre sonorità trasversali».

Dodici gli espositori provenienti da diverse città italiane, tra gli altri: Sonatine Dischi da Cosenza, Semplicemente Dischi di Catanzaro, Oblique Strategies e thereal vinyl pusher da Roma. E poi il vintage con, tra gli altri: La Vecchia Soffitta, Modernariato, SiciliAmore.

Dalle 12.00 talk e live acustici a cura di Tuma Records e LetteraEmme, in compagnia di due band messinesi: Basiliscus P e La Stanza della Nonna. Insieme ai set in acustico, previsti anche dj set con: Jah Sazza (Siracusa), Disco Tic (da Reggio Calabria), Ssaramood (da Siracusa), Bluemarina & Stereo8 (Messina/Roma), Mish Mash Sound System (Milazzo) e Turki (Messina).

Partner dell’evento: Mish Mash Festival, LetteraEmme, Tuma Records, ituoigelatinipreferiti, Freetime Dj Radio, l’Associazione Nino Cucinotta, Puli-Amo Messina

L’appuntamento con il Messina Vinyl Fest 2023 è per domenica 28 maggio, dalle 10.00. (Contributo 2 euro. Ingresso gratuito per i ragazzi fino a 16 anni). Una parte del ricavato della giornata verrà devoluto a: Associazione Nino Cucinotta, Puli-Amo Messina ed Ecosfera Diving Center.

