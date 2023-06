Messina, sulla terrazza del Retronouveau il concerto di Dario Naccari

La stagione estiva del Retronouveau di Messina è appena cominciata: dopo il concerto inaugurale di Novo e Germano De Gregorio, sulla terrazza di via Croce Rossa 33, per la rassegna “Quei live in terrazza” si diffonde la musica di Dario Naccari che presenta tra gli altri anche “Tirreno”: nuovo singolo prodotto e registrato da Alosi (Pan del Diavolo) ai Downtown Studios di Pavia.

«Un brano evocativo – si legge nella nota –, in cui il blues e il rock si mescolano alle onde lunghe del suo vissuto. Con la collaborazione di Alice Marini ai violini e ai cori, il brano raggiunge profondità e personalità, capaci di delineare forme e colori, che arricchiscono la narrazione delle immagini contenute nella storia». La nuova canzone di Dario Naccari sarà disponibile da venerdì 16 giugno su tutte le piattaforme musicali.

L’appuntamento sulla terrazza del Retronouveau, invece, è per giovedì 15 giugno, alle 21.00. A seguire dj set a cura di Davide Patania e Albert Mud.

