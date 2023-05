Messina, Fabri Fibra in concerto all’arena ex Sea Flight di Capo Peloro

È ufficiale: Fabri Fibra sarà in concerto a Messina, all’arena dell’area ex Sea Flight di Capo Peloro il 28 luglio 2023. Non sarà l’unica tappa in Sicilia per il rapper italiano, che il giorno dopo, sabato 29, si esibirà ai Cantieri culturali alla Zisa ospite del Green Pop Palermo Fest. Ecco dove e quando è possibile acquistare i biglietti.

Dopo la riqualificazione, la nuova arena Capo Peloro nell’area dell’ex Sea Flight ospiterà il concerto di Fabri Fibra previsto nel cartellone estivo di “Messina città della musica e degli eventi”. L’appuntamento, fissato per venerdì 28 luglio 2023, è organizzato da Puntoeacapo, Shake it, il Botteghino e GG Entertainement in collaborazione con il Comune di Messina.

«Durante questa lunga serie di appuntamenti – spiegano gli organizzatori –, Fabri Fibra e il suo “fidato” DJ Double S avranno modo di presentare al pubblico una scaletta che da una parte non lascerà fuori i successi che hanno segnato la ventennale carriera del rapper italiano (“Applausi per Fibra”, “Pamplona” e “Tranne te”, per citarne alcuni) e dall’altra accoglieranno i brani che hanno segnato l’ultimo fortunato anno dell’artista della parola, brani come “Propaganda” (singolo Doppio Platino), “Stelle” (certificato Oro) e “Caos” (Platino) tratti dall’ultimo album che si intitola proprio come il singolo con Madame e Lazza “Caos”».

I biglietti per il concerto di Fabri Fibra a Messina, all’arena di Capo Peloro (ex Sea Flight), saranno disponibili a partire dalle ore 18.00 di oggi, martedì 30 maggio, su Punto e a capo (circuito Ciaotickets). Per l’acquisto è possibile usare la carta docente e 18App. Le prevendite sono disponibili anche nei circuiti abituali, on line e punti vendita.

