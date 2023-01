Messina, continuano gli eventi a piazza Cairoli: al via New Music Art. Il programma

Via i mercatini natalizi, ma gli eventi delle feste a piazza Cairoli non sono finiti: è iniziata ieri sera, infatti, la seconda edizione del “New Music Art”, rassegna organizzata da BlueSeaInSicily e Radio Zenith Messina e dedicata al canto, al ballo e al cinema. Vediamo il programma fino a domenica 8 gennaio.

Un’esibizione al giorno sul palchetto allestito appositamente a piazza Cairoli (lato McDonald’s), tra ballo e musica live. Questo quanto previsto da “New Music Art”, iniziativa inserita nell’ambito del cartellone del Comune “Messina città degli eventi” per il Natale 2022. Ieri, 3 gennaio, il primo spettacolo dedicato al canto, con la performance del cantante messinese Gesuè Pagano che oltre a diverse cover ha eseguito anche il brano “Messina Occhi Blu”, dedicato alla città dello Stretto. A seguire, esibizioni di ballo del “Centro Danza Lula”, che ha portato sul palco “Un Natale da Favola”.

New music art: il programma degli eventi a piazza Cairoli

Il programma di “New Music Art” prevede un’esibizione a sera, a partire dalle ore 18.00 a piazza Cairoli:

Ecco il calendario delle prossime giornate:

mercoledì 4 gennaio – Live music con i “Match Music” che suoneranno musica Pop attuale e Dance;

– Live music con i “Match Music” che suoneranno musica Pop attuale e Dance; giovedì 5 gennaio – Live music con “The Soul Man” & Pippo Portera che suoneranno sonorità Soul & Jazz;

– Live music con “The Soul Man” & Pippo Portera che suoneranno sonorità Soul & Jazz; venerdì 6 gennaio – Live music dei “Deragli” che faranno un tributo a Zucchero Fornaciari;

– Live music dei “Deragli” che faranno un tributo a Zucchero Fornaciari; sabato 7 gennaio – Live music con i “Moon Live” che riprenderanno i grandi successi di Massimo Ranieri accompagnati dalle ballerine della scuola di danza Sueno de Bailar;

– Live music con i “Moon Live” che riprenderanno i grandi successi di Massimo Ranieri accompagnati dalle ballerine della scuola di danza Sueno de Bailar; domenica 8 gennaio – Live music con New Music Art e Salsa Street per tutti gli amanti dei balli latino-americani.

