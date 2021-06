Messina. “Alemanna. Storie di culture”: domenica 27 giugno iniziano “I percorsi del Gusto”

Il gusto e le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio incontrano la cultura, la musica e la bellezza in una serata che mette insieme talenti, storie, istituzioni, progetti e passione. È tutto pronto per il primo appuntamento con “I percorsi del gusto” promossi nell’ambito della kermesse “Alemanna. Storie di cultura”. In questo primo evento si andrà alla scoperta di salumi e vini della provincia di Trapani tra le note e le sonorità del musicista Tony Canto.

Nel ricchissimo cartellone che il centro multi sperimentale Progetto Suono ha messo in piedi per regalare alla città di Messina 18 mesi di eventi, non poteva mancare anche uno sguardo su una delle grandi ricchezze della nostra terra. Il progetto “Alemanna. Storie di cultura” è fatto di Esperienze, di Cultura, di Territorio e adesso vuole raccontare quella Sicilia che vuole scrollarsi di dosso gli stereotipi del passato, offrendo qualità, bellezza ed accoglienza. In Sicilia c’è tanta straordinaria ricchezza, è giunto il momento di metterla in mostra, in vetrina per la giusta valorizzazione.

“I percorsi del gusto” sono organizzati in collaborazione con la Confcommercio di Messina, che non solo ha immediatamente sposato l’idea di Progetto Suono, ma ha messo subito in campo risorse e impegno per regalare tante sorprese, soprattutto per il palato. Il primo appuntamento è domenica 27 giugno, a partire dalle ore 19, nella stupenda cornice della Chiesa Santa Maria Alemanna. Nell’ambito del progetto, cofinanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e realizzato in partenariato con il Comune di Messina, parleremo di esperienze, cultura, territorio, emozioni che ci vengono quotidianamente regalate dai produttori del made in Sicily, liberando risorse e promuovendo iniziative specifiche di concerto con gli operatori del settore.

Così Carmelo Picciotto, Presidente Confcommercio Messina, Presidente FIPE di Messina e Componente del consiglio generale nazionale FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi): «Essere imprenditori nel settore dei pubblici esercizi vuol dire riconoscere nel futuro nuove opportunità che stanno nel ripensare la mission dei luoghi della socialità assistita. Bisogna ripartire dall’emozionalità, dal digitale e dalla centralità della filiera. Paletti dentro ai quali si deve muovere l’evoluzione professionale di chi il Bel Paese lo costruisce, lo replica e lo tutela ogni giorno all’interno del proprio locale. L’evento di sabato vuole essere la concretizzazione di questo connubio, in cui si fondono emozionalità, cultura, musica ed eccellenze del territorio. Perché i pubblici esercizi diventino sempre più teatro delle esperienzialità».

L’appuntamento è domenica 27 giugno a partire dalle 19 con la tavola rotonda “Fucina delle emozioni” dedicata al nuovo ruolo dei pubblici esercizi. Un momento di confronto promosso da Fipe Confcommercio a cui interverranno: Carmelo Picciotto, Presidente Fipe Messina e Confcommercio Messina, Dafne Musolino, assessore comunale alle Attività Produttive, Paola Sabella, Segretaria generale Camera di Commercio Messina, Marcello Startari, titolare Ristorante Bellavista di Messina, Floriana Lipari, titolare Salumificio Lipari di Gibellina (TP) e Tino Amovilla, responsabile commerciale della Tenuta Gorghi Tondi di Mazara del Vallo (TP). Seguirà una degustazione di salumi gourmet del Salumificio Lipari e dei vini Babbìo Bianco e Rosé della Tenuta Gorghi Tondi. Chiuderà la serata il concerto del musicista Tony Canto.

L’evento è gratuito e si svolgerà in presenza, ma sempre nel rispetto delle normative anti Covid. è possibile prenotare il proprio posto direttamente presso Progetto Suono, ai numeri 346.5014508 e 090.344137.

(8)