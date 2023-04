Messina, al Retronouveau torna il Rumble In The Jungle con DJ Gruff

Al Retronouveau di Messina torna il Rumble In The Jungle, tra le serate più interessanti per gli appassionati di hip hop, rnb e funk, che per l’occasione ospita uno dei nomi più importanti del panorama musicale italiano quando si parla di scratch e rap: DJ Gruff.

Dal 1982, DJ Gruff si esprime nella cultura Hip hop, in Italia, come turntablist, DJ, beatmaker, rapper e produttore. DJ Gruff ha fatto parte di diversi gruppi/collettivi/crew come i The place to be (Next One, Carrie D, Igor, Nando- Boogie e Mr Hyde) i Casino Royale (Alioscia Bisceglia, Giuliano Palma, Michele Pauli, Ferdinando Masi etc) i Radical Stuff (DJ Skizo, Soul Boy, Sean, Top Cat e Kaos One) gli Isola Posse AlI Stars ed è tra i fondatori dei Sangue Misto (DJ Gruff, Neffa e Deda) con cui ha realizzato l’album “SxM”.

DJ Gruff sarà sul palco con la street artist Alice Pasquini. Aftershow dj set a cura di Kollasso, Tony Proe & Papalia. L’appuntamento è per lunedì 24 aprile 2023, alle 22.30. A questo link per i biglietti.

(5)