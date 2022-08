Messina, al Parco Museo Jalari torna “Espressivamente”: il programma

Un panorama che vi lascerà senza fiato farà da cornice alla 15esima edizione di “Espressivamente” al Parco Museo Jalari, a pochi chilometri da Messina; un festival multidisciplinare che anche per l’estate 2022 tornerà con musica, laboratori e pittura. «Decine di artisti, – scrive l’Associazione Culturale Etnografica Ambientale Jalari, che organizza la rassegna – provenienti da diverse parti del mondo e appartenenti alle più svariate forme artistiche: dalla pittura alla danza, dalla scultura alla musica, dal teatro alle arti circensi e di strada, alle arti visive, daranno luogo ad una contaminazione di stili, forme, suoni e colori, in cui ogni performance non risulta fine a se stessa, ma parte di un tutto omogeneo: l’arte».

“Espressivamente” torna al Parco Museo Jalari

Due giorni, domenica 21 e lunedì 22 agosto, al Parco Museo Jalari, lontani dal traffico cittadino, per godersi una nuova edizione di “Espressivamente”. Qui tutto il programma della rassegna:

Domenica 21 e lunedì 22 agosto, dalle 20:

visita al Parco

Mostra Luce , a cura di Mariano Pietrini

, a cura di mercatino artigianale

collettiva di pittura , con le opere di: Dora Mirabile , Lina Valenti , Sebastiano Puliafito e Rosa Stramandino

, con le opere di: , , e laboratorio di percussioni corporee , a cura di Mario Taviano

, a cura di spettacolo “Il Trampolaio Matto“, a cura di Santo Scirè

Domenica 21 agosto, dalle 21, i concerti di:

Nadia Impalà

Complesso Di Elettra

Sonata Per Tubi , con Nando e Maila

, con e Old Malthouse Jazz Band

Faccio Strada , con Francesco Mirabile

, con Sudcantica, special guest Wouter Vandenabeele e Raffaele Il Gallo

Lunedì 22 agosto, dalle 21, i concerti di:

Manutsa

Kalinka , con Nando e Maila

, con e Rares Morarescu & Carlo Butera Jazz Manouche Quartet

Jazz Manouche Quartet Lumìe Arte Di Strada , con Francesco Mirabile

, con Pacha Kama

A questo link per i biglietti.

