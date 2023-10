Meeting del turismo a Messina: 25 influencer e giornalisti alla scoperta della città

Dal Santuario di Cristo Re, alle escursioni sui Monti Peloritani, passando per il Campanile del Duomo e le degustazioni di piatti e prodotti tipici: dal 18 al 21 ottobre 2023 il Meeting del Turismo porterà a Messina 25 buyers, influencer e giornalisti del settore turistico, per fargli scoprire (e raccontare) la città dello Stretto.

È stato presentato questa mattina nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca il primo “Meeting Tourism Messina”, una quattro giorni dedicata al turismo finalizzata a far conoscere le bellezze della città dello Stretto. Prevista una vera e propria full immersion tra escursioni, dibattiti, workshop e incontri programmati con gli operatori culturali locali.

Soddisfatto dell’iniziativa, il sindaco di Messina, Federico Basile: «È la prima volta – ha commentato – che Messina organizza una manifestazione di tale spessore, che rientra nella strategia di promozione della città e delle sue peculiarità artistiche, ambientali ed enogastronomiche. Un’occasione per fare conoscere il nostro territorio, le nostre bellezze direttamente a tour operator nazionali ed esteri per l’inserimento di Messina e delle sue eccellenze negli itinerari turistici. È una grande opportunità quindi per entrare nel circuito nazionale ed internazionale. Il territorio deve avere la capacità di fare impresa e il Comune fornisce i servizi. È produttivo lavorare insieme, facendo rete, per un’accoglienza adeguata e funzionale con strutture all’altezza».

Sulla stessa lunghezza d’onda l’assessore alla Cultura e al Turismo, Enzo Caruso: «Il rilancio dell’immagine della nostra città – ha spiegato – e la crescita in termini di turismo è sempre stato, nel segno della continuità amministrativa, un obiettivo prima dell’Amministrazione De Luca e oggi dell’Amministrazione Basile. In passato eravamo noi a partecipare alle fiere di settore, oggi invece con un grande lavoro costruito in questi anni siamo in grado di organizzare 4 giorni intensi preceduti da una Plenaria con relatori nazionali e internazionali. È un’opportunità da cogliere come territorio e dagli operatori turistici».

Ad intervenire, anche l’assessore alle Attività Produttive, Massimo Finocchiaro, per il quale l’evento: «Raprresenta un’appendice del Sud Innovation Summit – ha aggiunto. È una grande occasione per la nostra città e ancora una volta l’Amministrazione comunale ha messo in campo tutte le azioni necessarie per una crescita di Messina e del suo tessuto socio-economico. Abbiamo organizzato parecchi eventi con numeri importanti in città e le strutture ricettive hanno fatto registrare il sold out. Ci auguriamo che in questo senso possa esserci un’ulteriore crescita per rendere la città sempre più accogliente e adeguata alle richieste».

Meeting del turismo a Messina: il programma

Di seguito, il programma del “Meeting Turism Messina”.

Mercoledì 18 ottobre: Benvenuto e Presentazione dell’Evento

Ore 16:00 – Plenaria d’apertura al Palacultura di Messina: Meet Tourism verso il Mediterraneo. Interventi programmati: saluti istituzionali di Federico Basile, Sindaco di Messina. Enzo Caruso, Assessore di Messina al Turismo e Cultura. Massimo Finocchiaro, Assessore di Messina alle Attività Produttive. Mario Paolo Mega, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto. Ivo Blandina, Presidente Camera di Commercio di Messina. e Relatori dei Cammini Culturali d’Europa.

Ore 21:00 – Cena di benvenuto al complesso monumentale del Monte di Pietà . Momento conviviale dove si potrà gustare del buon cibo immersi nel suggestivo Complesso Monumentale storico Monte di Pietà.

– Cena di benvenuto al complesso monumentale del . Momento conviviale dove si potrà gustare del buon cibo immersi nel suggestivo Complesso Monumentale storico Monte di Pietà. Ore 22:30 – Visita al Sacrario di Cristo Re, Rocca Guelfonia e belvedere di Messina. Un passeggiata tra le antiche mura e sulla terrazza più bella della città guidati dall’Associazione Rocca Guelfonia.

Giovedì 19 ottobre: Caravaggio, Antonello, Messina e la sua Storia

Ore 9:00 – Museo Regionale di Messina – MuMe . Visita al Museo Regionale e al suo patrimonio tra cui le magnifiche opere di Antonello da Messina e di Michelangelo Merisi detto Caravaggio.

– . Visita al Museo Regionale e al suo patrimonio tra cui le magnifiche opere di Antonello da Messina e di Michelangelo Merisi detto Caravaggio. Ore 11:45 – La granita messinese sotto il Campanile . Spettacolo quotidiano della messa in funzione del Campanile con l’orologio astronomico più grande del Mondo.

– . Spettacolo quotidiano della messa in funzione del Campanile con l’orologio astronomico più grande del Mondo. Ore 13:00 – Visita e buffet di prodotti enogastronomici al Monastero di San Placido Calonerò . Luogo incantevole, posto su una collina nella zona sud di Messina, ricco di storia ed un vigneto per la produzione di una vino d’eccellenza.

– Visita e buffet di . Luogo incantevole, posto su una collina nella zona sud di Messina, ricco di storia ed un vigneto per la produzione di una vino d’eccellenza. Ore 16:00 – Riposo in albergo.

– Riposo in albergo. Ore 18:00 – Corte dei Mari : Workshop, verifica e B2B. Confronto quotidiano e presentazione del programma dell’indomani; a seguire, tavoli B2B. Il tutto nella terrazza sul mare della Corte dei Mari.

– : Workshop, verifica e B2B. Confronto quotidiano e presentazione del programma dell’indomani; a seguire, tavoli B2B. Il tutto nella terrazza sul mare della Corte dei Mari. Ore 20:30 – Cena.

– Cena. Ore 22:00 – Visita Notturna: Campanile, Cattedrale e Tesoro. Passeggiata in notturna in Piazza Duomo: visita in cima al Campanile , alla splendida Cattedrale e al Tesoro del Duomo.

Venerdì 20 ottobre: Il mare, il mito di Ulisse e le leggende tra le onde

Ore 9:00 – Le Feluche . Visita al cantiere di rimessaggio e presentazione delle attività turistiche legate alla caccia al pescespada.

– . Visita al cantiere di rimessaggio e presentazione delle attività turistiche legate alla caccia al pescespada. Ore 10:00 – Borgo marinaro di Ganzirri: in barca sui laghi . Esperienza a bordo delle imbarcazioni con gli operatori del lago di Ganzirri a cura della Coop. Lago Grande.

– . Esperienza a bordo delle imbarcazioni con gli operatori del lago di Ganzirri a cura della Coop. Lago Grande. Ore 12:00 – Capo Peloro, la spiaggia più bella d’Europa . Passeggiata a Capo Peloro, punta nord della Sicilia, là dove il Mar Ionio s’incontra con il Mar Tirreno e dà vita a Miti e Leggende.

– . Passeggiata a Capo Peloro, punta nord della Sicilia, là dove il Mar Ionio s’incontra con il Mar Tirreno e dà vita a Miti e Leggende. Ore 12:30 – “ Tra Scilla e Cariddi ”. Imbarco sul catamarano della SunSicily e attraversamento dello Stretto con la narrazione dei miti e leggende.

– “ ”. Imbarco sul catamarano della SunSicily e attraversamento dello Stretto con la narrazione dei miti e leggende. Ore 15:30 – Riposo in albergo.

– Riposo in albergo. Ore 18:00 – Palacultura: Workshop , verifica e B2B. Confronto quotidiano e presentazione del programma dell’indomani; a seguire, tavoli B2B tra i partecipanti e gli operatori cittadini.

– , verifica e B2B. Confronto quotidiano e presentazione del programma dell’indomani; a seguire, tavoli B2B tra i partecipanti e gli operatori cittadini. Ore 21:30 – Cena: Profumi e sapori di mare.

– Cena: Profumi e sapori di mare. Ore 22:00 – Forte San Salvatore, sotto la stele della Madonnina. Visita guidata al Forte San Salvatore (sec. XVI), a cura della Marina Militare di Messina.

Sabato 21 ottobre: I Monti Peloritani, tra lo Ionio e il Tirreno

Ore 9:00 – Escursione in fuoristrada sui Monti Peloritani . 1° Step Visita Forte Puntal Ferraro (sec. XIX). 2° Step Con le e-Bikes fino a Borgo Musolino. Opportunità di un breve percorso con le e-Bikes tra il verde e i sentieri dei Monti Peloritani. 3° Step Percorsi in Fuoristrada. Da Borgo Musolino al Santuario di Dinnammare sulle antiche strade militari. 4° Step Dinnammare (1.120m slm): Santuario dei Due Mari. Lo spettacolare panorama dello Stretto dal punto più alto della città di Messina. 5° Step Il Giardino Botanico dei Peloritani. Visita al giardino botanico dell’Azienda Forestale.

– . 1° Step Visita Forte Puntal Ferraro (sec. XIX). 2° Step Con le e-Bikes fino a Borgo Musolino. Opportunità di un breve percorso con le e-Bikes tra il verde e i sentieri dei Monti Peloritani. 3° Step Percorsi in Fuoristrada. Da Borgo Musolino al Santuario di Dinnammare sulle antiche strade militari. 4° Step Dinnammare (1.120m slm): Santuario dei Due Mari. Lo spettacolare panorama dello Stretto dal punto più alto della città di Messina. 5° Step Il Giardino Botanico dei Peloritani. Visita al giardino botanico dell’Azienda Forestale. Ore 13:30 – Pranzo alle Quattro Strade . Degustazione del Pane alla Disgraziata alla “Casa di Cura di Don Minico” sui Colli San Rizzo.

– . Degustazione del Pane alla Disgraziata alla “Casa di Cura di Don Minico” sui Colli San Rizzo. Ore 15:30 – Riposo in albergo. Ore 17:00 Palacultura: Workshop, conclusioni e B2B. Confronto quotidiano e conclusione del Meeting, a seguire, tavoli B2B tra i partecipanti e gli operatori cittadini. Ore 20:00 – Il Liberty a Messina: chiusura dell’evento.

