Sud Innovation Summit, Chiara Trombetta di Start Up Italia: «A Messina un bel fermento»

Oltre 40 gli speaker sul palco del Sud Innovation Summit 2023, al Palacultura di Messina, provenienti da aziende nazionali e internazionali; realtà che hanno saputo declinare il termine “innovazione” in settori diversi: dalla mobilità sostenibile come Uber, al turismo diffuso di AirBnB o Booking. Insomma, gli ospiti raccontano storie di idee che ce l’hanno fatta. Ed è proprio di start up che si occupa Chiara Trombetta, da Messina si è spostata a Milano, direttrice della unit Media ed Eventi di Start Up Italia.

Il suo speech è naturalmente dedicato al mondo delle idee di impresa. «Nel corso del mio intervento — ci dice Chiara Trombetta —, parlerò di come fare start up, partendo dai dati. Come Start up ItaliaStart up Italia monitoriamo ogni anno gli investimenti nel mondo delle start up, con un focus sulla Sicilia».

La domanda sorge quindi spontanea, come va l’Isola da questo punto di vista? «La Sicilia — continua Chiara — ha oltre 700 start up, quindi ha tutte le carte in regola per diventare centro per l’innovazione: questo è il momento e io ci credo. Bisogna creare quell’ecosistema che ha favorito, anche in posti come Milano o Roma, la giusta rete tra i vari attori. Quello che manca a Messina è la crescita delle start up: si rimane sempre a una fase embrionale, anche con dei fatturati bassi; è necessario quindi attrarre investimenti e i talenti. Questi eventi sono utili perché mettono in contatto imprese e investitori, da qui nascono dei vantaggi da tutti i punti di vista».

Chiara manca da Messina da 18 anni, con che occhi la osservi? «Vedo un bel fermento e tante realtà innovative che spesso non vengono raccontate, valorizzate o seguite. Mancano degli incubatori o una parte universitaria che dovrebbe fare da collante». E sul progetto dell’IHub che sorgerà nella zona dell’ex Mercato Itticoprogetto dell’IHub che sorgerà nella zona dell’ex Mercato Ittico? «Penso che sia una buona idea, questi luoghi poi devono essere vissuti e animati proprio per facilitare le connessioni».

Altri due i messinesi ospiti sul palco del Sud Innovation Summit 2023: Alberto Bommarito e Marco Sprizzi.

(15)