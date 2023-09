Messina, al via i lavori di demolizione degli ex Magazzini Generali

Da domani, giovedì 14 settembre, partono i lavori di demolizione dei fabbricati degli ex Magazzini Generali di Messina, come ci conferma l’assessore ai Lavori pubblici Salvatore Mondello. In questa area, al posto dell’ex Mercato Ittico e dei Silos Granai sorgerà un I-Hub – Polo Direzionale per l’Innovazione, finanziato dal PON Metro.

Il progetto prevede la realizzazione di spazi per il co-working, lo studio e la ricerca, ma anche di aree verdi. I lavori sono stati aggiudicati a giugno 2023 per oltre 812mila euro. La gara d’appalto per la demolizione degli ex Magazzini Generali e dell’ex Mercato Ittico è stata pubblicata il 24 aprile 2023, con scadenza per la presentazione delle offerte fissata all’8 maggio 2023. L’importo a base di gara era di 1.184.244,72 euro. Ad aggiudicarsi l’appalto è stato il Consorzio Stabile Real Italy Scarl, di Vicenza, che ha offerto il ribasso maggiore del 35,792%, per un importo contrattuale di 812.492,16 euro oltre IVA.

Al via la demolizione degli ex Magazzini Generali

Per consentire i lavori di demolizione dei fabbricati ex Magazzini Generali, sono previste limitazioni viarie. Da giovedì 14 settembre al 10 ottobre 2023 vigeranno i divieti di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta nelle seguenti strade:

tratto in adiacenza il lato ovest del fabbricato ex Magazzini Generali, compreso tra le vie Rizzo e Valore ;

; lato sud (lato monte) di via Rizzo (in adiacenza al fabbricato ex Magazzini Generali) nel tratto compreso tra via Campo delle Vettovaglie e l’esistente impianto di distribuzione carburanti ;

e l’esistente ; interdetti i percorsi pedonali nei tratti di strada sopracitati, provvedendo alla deviazione del transito pedonale sui rispettivi marciapiedi del lato opposto delle strade o su idonei percorsi pedonali protetti.

