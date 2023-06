I-Hub Messina: aggiudicati i lavori di demolizione degli ex Magazzini Generali e del Mercato Ittico

La città di Messina verso la realizzazione dell’I-Hub, progetto della Giunta De Luca, traghettato tra le mani dell’Amministrazione Basile. Sono stati infatti aggiudicati, per oltre 812mila euro, i lavori di demolizione degli ex Magazzini Generali e dell’ex Mercato Ittico, situati nell’area in cui dovrà sorgere il nuovo polo innovativo della città dello Stretto.

Il progetto, finanziato con fondi PON Metro per oltre 18 milioni di euro, prevede la creazione di un I-Hub, un Polo Direzionale per l’Innovazione, un centro dotato di spazi per il co-working, lo studio e la ricerca, ma anche di aree a verde, proprio in centro città, nell’area in cui si trovano gli ex Magazzini Generali, l’ex Mercato Ittico e gli ex Silos Granai, nei pressi della Stazione Marittima.

La gara d’appalto per la demolizione degli ex Magazzini Generali e dell’ex Mercato Ittico è stata pubblicata il 24 aprile 2023, con scadenza per la presentazione delle offerte fissata all’8 maggio 2023. L’importo a base di gara era di 1.184.244,72 euro. Ad aggiudicarsi l’appalto è stato il Consorzio Stabile Real Italy Scarl, di Vicenza, che ha offerto il ribasso maggiore del 35,792%, per un importo contrattuale di 812.492,16 euro oltre IVA. Il prossimo passaggio sarà quello della consegna dei lavori e l’avvio delle demolizioni.

