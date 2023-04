I-Hub, online l’avviso per la demolizione di magazzini generali e mercato ittico: i dettagli

Non senza un certo ritardo rispetto a quanto preventivato dall’allora Giunta De Luca, ma vanno avanti le procedure per la realizzazione dell’I-hub di Messina. Il Comune ha infatti pubblicato l’avviso di indagine di mercato finalizzato a individuare la ditta che si possa occupare della demolizione degli ex Magazzini Generali e dell’ex Mercato Ittico.

Di cosa stiamo parlando? Ai tempi della Giunta De Luca, l’allora vicesindaco Carlotta Previti, aveva presentato e promosso un progetto finalizzato a creare nell’area in cui oggi ci sono gli ex Magazzini Generali e l’ex Mercato Ittico (nei pressi della Stazione, per intendersi) un Polo Direzionale per l’Innovazione, un centro dotato di spazi per il co-working e per la ricerca, ma anche di aree a verde.

Nei giorni scorsi il Comune di Messina ha affidato il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione all’ingegnere Cetty Giannetto e il servizio di progettazione definitiva/esecutiva per la redazione del progetto all’ingegnere Francesco Triolo. Conseguentemente, è stato pubblicato sul portale dell’Albo Pop di Palazzo Zanca l’“Avviso pubblico per manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata”. Oggetto dell’avviso è lo stralcio 1 del progetto complessivo, ovvero la “demolizione corpi ex magazzini generali e mercato ittico”.

Una volta ultimata questa fase, si potrà quindi procedere con le procedure di aggiudicazione e, una volta consegnati i lavori, con la demolizione degli ex Magazzini Generali e dell’ex Mercato Ittico.

La determina è disponibile a questo link.

(17)