mariaFausta in concerto al Retronouveau: «Non vedo l’ora di suonare a Messina»

Violinista, cantante, compositrice: mariaFausta (nome d’arte di MariaFausta Rizzo) torna a Messina per presentare “Better, Like a Machine” secondo album di inediti uscito a marzo 2022, anticipato dall’estratto “The power of money”. Undici tracce scritte e arrangiate da mariaFausta che sabato 15 ottobre ascolteremo al Retronouveau per un release party.

«Non vedo l’ora di suonare al Retronouveau – dice la musicista messinese – con tutta la band e festeggiare la presentazione ufficiale di “Better, Like a machine” nella mia città». Ad accompagnarla sul palco ci saranno; Massimo Pino al basso, Antonio Amante Reynolds alla chitarra e Stefano Sgrò alla batteria.

mariaFausta torna a Messina

Classe 1984, mariaFausta si diploma in violino al Conservatorio “Corelli” di Messina, in jazz al Centre des Musiques Didier Lockwood a Dammarie-les-Lys, in Francia, e in direzione d’orchestra all’European Conducting Academy di Vicenza. L’artista messinese ha sempre esplorato generi musicali diversi: dal blues al rock, passando dall’elettronica.

Lo dimostra l’ultimo disco dalle sonorità decise in cui la voce di mariaFausta ci ricorda quella di Nico dei Velvet Underground. «Si affrontano tematiche come l’alienazione e l’incoerenza di una società in cui il progresso tecnologico non va di pari passo con la crescita emotiva e spirituale, ma – dice la cantante – è al tempo stesso un disco in cui l’amore, i cambiamenti, la poesia e i sogni, restano l’àncora che ci può salvare da una vita sempre meno a dimensione umana». Dopo Messina, mariaFausta sarà in concerto a Berlino il 16 e il 30 marzo 2023.

A questo link per i biglietti al Retronouveau.

(3)