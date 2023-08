Indiegeno Fest 2023 entra nel vivo: gli artisti in programma a Patti

L’edizione 2023 dell’Indiegeno Fest nel suggestivo Golfo di Patti entra nel vivo. Sotto il cielo del Teatro Greco di Tindari, ai Laghetti di Marinello e sulla spiaggia di Patti: scenari unici per vivere intensamente 8 giorni di musica live con artisti affermati ed emergenti della musica contemporanea.

Indiegeno Fest Patti: gli artisti attesi per il 2023

Il programma dell’Indiegeno Fest 2023 conferma, anche per questa nona edizione, la qualità della manifestazione musicale. Il Festival, anno dopo anno, ha infatti portato cantanti e gruppi acclamati dello scenario musicale attuale a esibirsi nello scenario suggestivo del Golfo di Patti. Si ricordano, in particolare: Diodato, Daniele Silvestri, Elodie, Carmen Consoli, Niccolò Fabi, Brunori Sas, Afterhours, Levante, Tosca, Coma Cose e tanti altri.

Quest’anno, a dare il via all’Indiegeno Fest nel centro storico di Patti è toccato agli artisti Ikan Hyu, Basiliscu P, Elephants in the Room, Savana Funk, Mille e Delvento. Ad aprire la serata del 2 agosto, sulla spiaggia di Patti Marina, sono stati i cantanti Bresh, Carl Brave, Sergio Andrei e Asteria. Afterparty con i dj set di Mario Tumino (La Pineta), Antonio Bonina (Coconut) e Valerio Cafeo (Indiegeno Fest) che ritroveremo il 4 agosto.

Alle 18.30 del 3 agosto appuntamento sempre in spiaggia con Luchè, BigMama e Samia. A seguire, notte danzante con i dj Loverdose e Nunzio Borino (Unlocked Party). Tanti gli artisti attesi nei prossimi giorni, come Rose Villain, Nesli e la “cantantessa” Carmen Consoli, che si esibirà all’evento all’alba del Teatro Greco di Tindari. Da non perdere il concerto segreto ai Laghetti di Marinello.

Indiegeno Fest 2023: il programma completo

Qui di seguito il programma dell’Indiegeno Fest 2023 a Patti:

3 Agosto: Indiegeno on the Beach – Spiaggia di Patti Marina – ore 18.30

Luchè, BigMama e Samia

Afterparty con Loverdose e Nunzio Borino

4 Agosto: Indiegeno on the Beach – Spiaggia di Patti Marina – ore 18.30

Mario Tumino, Antonio Bonina e Valerio Cafeo

Rose Villain, Neima Ezza, Mezzosangue ed Ele A

Special dj set con Dario de La Rappresentante di Lista

5 Agosto: Indiegeno on the Beach – Spiaggia di Patti Marina – ore 18.30

Naska, La Sad, Nayt e Clara

Afterparty con Merk & Kremont

6 Agosto: Indiegeno Secret – Laghetti di Marinello (evento gratuito)

Artista segreto

Nesli e Carbone

7 Agosto: Indiegeno all’alba – Teatro Greco del Tindari – ore 4.00

Carmen Consoli ed Emma Nolde

I biglietti degli eventi a pagamento si possono acquistare a questo link.

