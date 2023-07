Il suggestivo scenario delle Gole dell’Alcantara si fa teatro: l’appuntamento

Lì dove finiscono i Monti Peloritani, tra Castiglione di Sicilia e Motta Camastra, c’è un tesoro incredibile: le Gole dell’Alcantara, canyon naturale che si fa teatro. A cinque anni dal debutto, infatti, Giovanni Anfuso regista e drammaturgo mette in scena i versi del Sommo Poeta in “Inferno di Dante“.

«Torniamo – ha detto Anfuso – lì dove tutto è nato, con un allestimento rinnovato, potente ed emozionante. In particolare per i nuovi canti e i nuovi personaggi che ho pensato di inserire, scegliendoli perché profetici, sorprendenti e carichi di fascino. E testi e figure sono accompagnati da specifiche colonne sonore e movimenti coreografici».

Strumento, quello teatrale, che diventa utile per valorizzare un patrimonio come quello dell’Alcantara; «È una grande occasione per rilanciare questo sito e – aggiunge il Presidente del Parco, Maurizio Vaccaro – rilanciare uno spettacolo che ha avuto grande successo». Lo spettacolo debutta il 26 luglio alle 20.45, con repliche fino al 27 agosto 2023.

Il teatro alle Gole dell’Alcantara

Il primo spettacolo alle Gole dell’Alcantara fu realizzato nell’ambito del Progetto promozione e valorizzazione della Valle dell’Alcantara gestito nel 2008 da un’Ati (Compunet, Infinity Media e Consorzio Turistico Mediterraneo). Si trattava di un Inferno in dialetto siciliano che il regista Guglielmo Ferro aveva pensato anche per il Monastero dei Benedettini di Catania.

Otto anni dopo fu la volta di una versione di Antonio Luca Cuddè, il quale, per la regia di Berta Ceglie, adattò una versione in siciliano firmata da Tommaso Cannizzaro. Nel 2018, infine, Giovanni Anfuso mise in scena l’Inferno in italiano con una propria drammaturgia. E fu subito successo, coinvolgendo 53mila spettatori.

Nel cast del nuovo spettacolo alle Gole dell’Alcantara ci saranno: Davide Sbrogiò, Liliana Randi, Angelo D’Agosta, Giovanna Mangiù e Salvo Piro. Costumi ed elementi scenografici saranno ancora di Riccardo Cappello, con novità nelle coreografie di Fia Di Stefano e nelle musiche di Nello Toscano. Tra le novità di questa nuova edizione le macchine del fuoco di Alfredo Vaccalluzzo, che stupirà il pubblico con innovativi effetti speciali.

A questo link per i biglietti.

Foto di Santo Consoli

