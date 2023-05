Grande successo per lo Street Food Sicily on Tour: le prossime tappe in provincia di Messina

Tacos mediterranei, pizza fritta, panino con le braciole, cheesecake con gambero rosso e tre tipi di formaggio: si chiude con un successo la prima tappa dello Street Food Sicily on tour, svoltasi ad Oliveri dal 28 aprile al 1° maggio 2023. I prossimi appuntamenti saranno a Santo Stefano di Camastra e Milazzo, entrambi in provincia di Messina. Vediamo le date e tutti i dettagli.

Grande successo per la prima tappa dello Street Food Sicily on Tour organizzato da Claudio Prestopino. Soddisfatti il sindaco di Oliveri, Francesco Iarrera, presente alla kermesse enogastronomica con la Giunta al completo, e i partner dell’iniziativa, Gal Nebrodi Plus presieduto da Francesco Calanna, e la Community “IoComproSiciliano”. Presenti, oltre a circa 30 operatori del settore del cibo da strada, anche il “Birrificio Epica”, “Kottabos – Birra di Sicilia” e la “Compagnia del Fermento”, senza dimenticare la tenuta “Gaglio Vignaioli dal 1910” e il suo Mamertino Doc.

Nel corso delle quattro giornate dedicate allo street food, gli avventori hanno potuto gustare il meglio del cibo da strada, siciliano e non, offerto dai 30 operatori presenti, le birre artigianali del “Birrificio Epica”, “Kottabos – Birra di Sicilia” e della “Compagnia del Fermento”, i vini della tenuta “Gaglio Vignaioli dal 1910” e il suo Mamertino Doc. Bene anche sul fronte dell’intrattenimento, grazie alle performance musicali dei due gruppi “Leakers band Rhythm’n blues live band” e “I Cantustrittu Antichi e Nuovi Suoni di Sicilia”, e a Dj Kate. Saltato, a causa della pioggia, lo spettacolo di cabaret di “Toti & Totino”.

Il prossimo appuntamento con lo Street Food Sicily on tour è fissato dall’11 al 14 maggio 2023 a Santo Stefano di Camastra. Poi sarà la volta di Milazzo, dal 22 al 25 giugno 2023. La kermesse, ricordiamo, si presenta come un modo per valorizzare e promuovere non solo i prodotti tipici locali enogastronomici, ma anche la bellezza dei paesaggi della provincia di Messina.

