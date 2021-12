Gli eventi di Natale a Messina. Cosa fare questo sabato in centro e nei villaggi

Messina si è vestita a festa per il Natale 2021 ma, oltre alle luci e agli addobbi, questo weekend iniziano ufficialmente anche gli eventi organizzati nell’ambito del progetto “Messina Città degli Eventi e della Musica” e denominato “Luci su di me – Il Natale della RiNascita”.

Il cartellone di eventi promosso dall’Amministrazione comunale per il Natale 2021 a Messina, prevede per oggi, sabato 11 dicembre, una serie di appuntamenti dislocati in città e nei villaggi.

Ad avviare la programmazione, una Master class di canto jazz, a cura dell’artista Simona Trentacoste nella saletta GAMM del Palacultura “Antonello da Messina”, dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 al 17.

Nell’ambito invece delle iniziative organizzate nei villaggi sempre oggi, dalle 16 alle 21, a Faro Superiore, l’appuntamento “Il Natale al Casale del Faro”; e a Zafferia, alle ore 16, si terrà un momento conviviale “Festa con i ragazzi” nell’oratorio della chiesa parrocchiale.

Per il centro città, alle 16.30, sarà inaugurata la villetta Royal, a cura dell’Azienda Speciale Messina Social City. Dopo Piazza Unione Europea, Piazza della Repubblica e Piazza Duomo, “accese” il pomeriggio dell’8 dicembre, cresce ancora il numero delle aree addobbate a festa per questo Natale 2021.

A Massa Santa Lucia, alle 19, l’esibizione musicale a cura del coro “Note Colorate”.

L’appuntamento conclusivo della giornata, si terrà nell’atrio di Palazzo Zanca, alle 21.15, con il concerto jazz e contaminazioni pop con Simona Trentacoste Trio.

