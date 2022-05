Giro d’Italia a Messina. Inaugurata a Palazzo Zanca la mostra fotografica dedicata a Vincenzo Nibali

Ha preso ufficialmente il via il programma di eventi sportivi, artistici e culturali che accompagneranno la città di Messina all’arrivo della V tappa del Giro d’Italia, in programma mercoledì 11 maggio. Primo appuntamento in calendario l’inaugurazione della mostra fotografica e dell’installazione artistica nell’atrio di Palazzo Zanca. All’evento hanno partecipato, tra gli altri, il presidente del Comitato Tappa Francesco Giorgio, il team manager della squadra di Nibali Lillo La Rosa, i presidenti dell’Associazione Culturale “Impronte Messina” Marisa Arena e dell’Associazione Culturale “Le Muse” Pippo Livoti.

Il doppio momento artistico sarà visitabile da tutti negli orari di apertura al pubblico di Palazzo Zanca sino a mercoledì 11. Nei lati dell’atrio del Palazzo municipale è esposta la mostra fotografica dedicata a Vincenzo Nibali con 20 scatti realizzati dal fotografo Filippo Mazzullo; al centro invece spazio all’installazione artistica collettiva dal titolo #MakeSportNotWar: un’opera realizzata da 40 artisti che hanno dato vita ad un desktop composto da altrettante tele per un prodotto artistico unico.

Fino a martedì 10, Piazza Unione Europea si anima e colora con Sport Village, un appuntamento con associazioni sportive del territorio cittadino ed istituti scolastici messinesi. Nella giornata di oggi sono previsti diversi momenti.

Dalle 9 alle 19, spazio ad eventi ciclistici: un appuntamento federale organizzato dalla ASD Ciclistica Terme, dalla ASD Terzo Millennio e dalla ASD Cicli Molonia dal titolo Aspettando il Giro d’Italia – “XIV Memorial A. Parmaliana” (gare riservate alle categorie amatoriali, esordienti, allievi e giovanissimi) e la Pedalata cicloturistica di educazione stradale “Almeno oggi fai l’indiano”, organizzata dalla ASD Passione MTB Messina ed aperta a tutti, con lo scopo di sensibilizzare sul corretto utilizzo della bici durante le “uscite” in strada.

Sempre di mattina, inoltre, momento dedicato all’arte, con il Laboratorio open di pittura per bambini dal titolo #MakeSportNotWar organizzato dall’Associazione Culturale “Impronte Messina”.

Spazio anche ad un evento dedicato al fitness dal titolo “Andrea per Sempre”, realizzato dalla ASD Special Son, mentre all’interno dello Sport Village sarà presente “Shark Point”, il village ufficiale dello “Squalo dello Stretto”, ad opera del Team Nibali, all’interno del quale è previsto un percorso per imparare ad andare in bici tenuto da tecnici federali; saranno allestiti inoltre stand dedicati alla storia del campione messinese e riservato uno spazio all’Associazione Galablud, la Banca del Latte Umano Donato della Neonatologia del Policlinico di Messina.

Sempre per tutta la giornata di oggi attività sportive con la partecipazione di Associazioni ed Enti: Messina Social City, Comitato Fipav di Messina, CSEN, ACSI, Mediterranea Eventi, Collegio Sant’Ignazio, Fortitudo Messina, PCR Messina, San Matteo Messina, Basket School Messina, Kineo, Circolo Canottieri Peloro, Torre Bianca Messina e Scacchi Messina. Tutti i partecipanti potranno cimentarsi in attività sportive (atletica, calcio balilla, scacchi giganti, bocce, fitness, danza, tiro con l’arco, karate, yoga) da replicare anche nelle giornate di lunedì e martedì, quando saranno coinvolti gli istituti scolastici cittadini Pira-Gentiluomo, Albino Luciani, Vittorini, Pascoli-Crispi e Santa Margherita. Durante le tre giornate presenti con alcuni stand anche l’Esercito e le Forze dell’Ordine.

Tutti gli aggiornamenti sulle varie attività ed altre informazioni riguardanti la tappa messinese del Giro d’Italia saranno pubblicati sulla pagina Facebook “Messina Città degli Eventi”.

