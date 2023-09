Tutti col naso all’insù, al via oggi il Festival degli Aquiloni di Capo Peloro: gli eventi da non perdere

Comincia la festa in riva allo Stretto di Messina: tra poche ore lo start del Festival degli Aquiloni di Capo Peloro 2023. In programma tantissime attività per grandi e piccini, tra arte, musica, giochi medievali e, naturalmente, aquiloni. Scopriamo tutto ciò che c’è da fare questo weekend tra la spiaggia “La Punta” di Torre Faro, piazza Lanternino, la Fondazione Horcynus Orca e i dintorni.

Sirene, mostri, aquile, farfalle, supereroi e alieni, i cieli di Torre Faro saranno invasi dai variegati e coloratissimi aquiloni portati in città da aquilonisti provenienti da tutta Italia. E naturalmente, chi lo vorrà potrà acquistare, fare o portare il proprio aquilone. Ma non solo, la Pro Loco Capo Peloro e le tante associazioni che hanno collaborato per la realizzazione della manifestazione, hanno pensato attività per tutti: ci sarà la possibilità, di fare un giro con i Pony all’ombra del Pilone; ascoltare le vicende narrate dai cantastorie dello storico bus 8 dell’ATM; cimentarsi in giochi medievali; immergersi nell’arte del Museo MACHO.

Di seguito, il programma completo di oggi del Festival degli Aquiloni di Capo Peloro 2023, scandito per fasce orarie.

Festival degli aquiloni di Capo Peloro: il programma

Venerdì 29 settembre

dalle ore 15.00 alle ore 19.00 – Apertura Festival e Aquiloni in volo

dalle ore 15.30 alle ore 20.00 – PRO-Market – a Piazza Lanternino

dalle ore 15.00 alle ore 19.00 – LAB. Aquiloni – Area Ex Sea Flight

dalle ore 15.00 alle ore 19.00 – Museo MACHO, Sala Immersiva, Mostra Letizia Bucalo – Fondazione Horcynus Orca

dalle ore 15.00 alle ore 19.00 – Giochi medievali – Giardino delle Sabbie, Fondazione Horcynus Orca;

dalle ore 15.00 alle ore 19.00 – Attività con gli alunni dell’Istituto Nautico “CAIO DUILIO” – 1° piano Fondazione Horcynus Orca;

dalle ore 15.00 alle ore 18.00 – Giro con i Pony, Associazione Mater Vitae – Sotto il Pilone

dalle ore 17.00 alle ore 18.00 – I cantastorie dell’8 – Bus Storico, Ass. ARB – Slargo Fondazione Horcynus Orca (1° turno 16:00 – 2° turno 17:00)

Chiusura alle ore 20.00.

Sabato 30 settembre

10.00 / 19.00 – Esibizioni Aquilonisti

10.00 / 20.00 PRO-Market – Piazza Lanternino

10.00 – 13.00 / 14.30 – 19.00 LAB. Aquiloni – Arena Capo Peloro, Area Ex SeaFlight

10.00 / 19.00 Museo MACHO – Sala Immersiva – Mostra Letizia Bucalo – Fondazione Horcynus Orca

10.00 / 19.00 Giochi medievali – Giardino delle Sabbie, Fondazione Horcynus Orca;

10.00 / 18.00 Giro con i Pony, Ass. Mater Vitae – Sotto il Pilone

10.00 / 19.00 Attività con gli alunni dell’Istituto Nautico “CAIO DUILIO” – 1° piano Fondazione Horcynus Orca;

11.00 Sfilata inaugurale con Banda G. Verdi

Ore 13.00 – 14.30, PAUSA PRANZO

15:30 / 17:30 Caccia al rifiuto, Puliamo Messina – Arena Capo Peloro, Area Ex SeaFlight

16.00 / 18:00 Workshop di disegno, Officina del Sole – Sala Consolo Fondazione Horcynus Orca

16.30 / 17.00 Spettacolo Bolle di sapone, Circobaleno – Piazza Lanternino

17.00 / 18.00 Clan del sole – Gruppo Scout Agesci Messina 3 insieme al Dott. Franco De Luca (Istruttore BLSD AHA), insegneranno le manovre di disostruzione (soffocamento) da corpo estraneo per bambini e adulti – Arena Capo Peloro, Area Ex SeaFlight;

17.30 / 18.30 I cantastorie dell’8 – Bus Storico, Ass. ARB – Slargo Fondazione Horcynus Orca (1° turno 16:00 – 2° turno 17:00)

18.00 Performance di danza, Collettivo Spazio 22 – Terrazza Fondazione Horcynus Orca,

Chiusura alle ore 20.00.

Domenica 1 ottobre

10.00 / 19.00 Esibizioni Aquilonisti

10.00 / 20.00 PRO-Market – Piazza Lanternino

10.00 – 13.00 / 14.30 – 19.00 LAB. Aquiloni – Arena Capo Peloro, Area Ex Sea Flight

10.00 / 19.00 Museo MACHO – Sala Immersiva – Mostra Letizia Bucalo – Fondazione Horcynus Orca

10.00 / 19.00 Giochi medievali – Giardino delle Sabbie, Fondazione Horcynus Orca

10.00 / 18.00 Giro con i Pony, Ass. Mater Vitae – Sotto il Pilone

10.00 / 19.00 Attività con gli alunni dell’Istituto Nautico “CAIO DUILIO” – 1° piano della Fondazione Horcynus Orca

10.00 Radio Zenith – Salotto Pegaso – Piazza Lanternino

11.00 / 13.00 Caccia al rifiuto, Puliamo Messina – Arena Capo Peloro, Area ex Sea Flight

11.00 / 13.00 National Geographic: alla scoperta di Capo Peloro – Mostra di Foto e Oggetti, Gruppo Scouts Agesci Ganzirri 1 – Piazza Lanternino

Ore 13.00 – 14.30 – PAUSA PRANZO

15.30 / 17.00 Live Drawing Officina del Sole e Gianluca Gugliotta

16.00 / 17.00 Living Library, Associazione Crescendo – Sala Consolo, Fondazione Horcynus Orca

16.00 DjSet con Morgan Maugeri – Piazza Lanternino

16.30 / 17.00 Spettacolo Bolle di sapone Circobaleno – Piazza Lanternino

17.00 / 19.00 Firmacopie, Gianluca Gugliotta, Lelio Bonaccorso e Officina del Sole – Stand Pro Loco Capo Peloro, Arena Capo Peloro

17.30 / 18.30 I cantastorie dell’8 – Bus Storico, Ass. ARB – Slargo della Fondazione Horcynus Orca (turni: 10:30 – 11:30 – 16:00 – 17:00)

18.00 Performance di danza, Collettivo Spazio 22 – Terrazza Fondazione Horcynus Orca

18.00 Live Music “I Camurria” – Piazza Lanternino.

Chiusura ore 21.00

In via Lanterna e via Fortino, inoltre, le “Vie della Poesia” e le “Vie degli Origami”.

Maggiori informazioni sul programma del Festival degli Aquiloni di Capo Peloro 2023 a questo link.

