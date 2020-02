Festival degli Aquiloni di Capo Peloro: le date dell’edizione 2020

Che il conto alla rovescia abbia inizio: sono state svelate le date della quarta edizione del Festival degli Aquiloni di Capo Peloro. L’evento nella splendida spiaggia della punta di Messina, sotto il Pilone, si terrà da venerdì 1 maggio a domenica 3 maggio 2020.

Anche quest’anno “i tre capi della Sicilia uniti da un unico filo” nel festival più atteso dell’anno all’insegna del divertimento, della scoperta di Capo Peloro e degli amatissimi aquiloni.

La prima novità è che l’evento avrà la speciale partecipazione dell’Associazione Culturale “Sensi Creativi” e l’Associazione Culturale Trapani Eventi, promotori ed organizzatori del famosissimo Festival Internazionale degli Aquiloni di San Vito Lo Capo.

Nel programma del quarto Festival degli Aquiloni sono previsti:

workshop , per grandi e piccoli, come nella scorsa edizione;

, per grandi e piccoli, come nella scorsa edizione; l’apertura di siti culturali quali il Museo Macho, Fondazione Horcynus Orca, la Torre degli Inglesi, la Casa Peloro, il Lanternino.

Ovviamente non mancheranno gli aquiloni, che coloreranno il cielo di Messina per tutta la durata dell’evento, ospiti di grande calibro e ovviamente spettacoli e intrattenimento per grandi e piccoli.

Durante questi mesi di attesa verranno svelate tutte le novità della quarta edizione del Festival, quindi non resta che incollarci alla pagina Facebook dell’organizzatrice Pro Loco Capo Peloro.

