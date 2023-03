Estate a Messina: Mish Mash 2023 lancia il contest per gli artisti emergenti

Avete sempre sognato di esibirvi dal vivo, in una location straordinaria, davanti a un nutrito pubblico di appassionati di musica: siete nel posto giusto, perché anche per il 2023 il Mish Mash, tra i più importanti festival musicali in provincia di Messina, ha lanciato “Figli delle Stelle”, il contest rivolto ai musicisti emergenti.

«”Figli delle Stelle” – scrivono dal Mish Mash –, è il contest che dal 2018 l’associazione culturale Mosaico organizza per dare luce ai progetti, soprattutto emergenti, di artisti siciliani per promuoverli e contribuire alla crescita artistica della regione». Chi vince il contest avrà la possibilità di salire sul palco del Mish Mash 2023, che si svolgerà dal 7 al 10 agosto al Castello di Milazzo.

Come partecipare al contest

Per partecipare al contest del Mish Mash basta inviare la candidatura a: stage@mishmashfestival.com, seguento queste indicazioni;

OGGETTO: Nome Progetto_Mish Mash Contest

CONTENUTO: link soundcloud, youtube, spotify, rider tecnico e press kit

È possibile inoltrare la domanda entro e non oltre le 20.00 di domenica 26 marzo, i selezionati si esibiranno l’8 aprile allo Sharaba di Barcellona.

