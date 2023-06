Estate 2023, a Castroreale torna InCastro Festival: il programma

Danza, musica e paesaggio: anche per l’estate 2023, nel borgo antico di Castroreale in provincia di Messina, torna InCastro Festival, che si svolge dall’8 al 14 luglio, con la direzione artistica di Giorgia Di Giovanni e Pierfrancesco Mucari e la direzione organizzativa di Danila Blasi.

Sarà “Abilità nell’Abitare” il tema scelto di questo quinto anno della rassegna multidisciplinare; in programma anche due debutti nazionali: “Tre Stanze” a cura di Scenario Pubblico, compagnia diretta da Roberto Zappalà e “Two out of three” della compagnia Zerogrammi. Tra gli ospiti Virgilio Sieni, Manfredi Perego, Giuseppe Muscarello. InCastro Festival è sostenuto dal Ministero della Cultura, Comune di Castroreale e Unione dei Comuni – Valle del Patri.

Estate 2023, il programma di InCastro Festival

A inaugurare InCastro Festival 2023 sarà “Giulio” performance multimediale di e con Giuseppe Muscarello, ospitata nella Torre Federico II del borgo di Castroreale. Durante la rassegna multidisciplinare previsti anche laboratori e residenze, tra gli altri anche quello condotto da Emanuela Serra e Alessandro Pallecchi di Balletto Civile. Per informazioni sui laboratori è possibile scrivere all’indirizzo: info.incastrofestival@gmail.com.

Tutto il programma della 5a edizione di InCastro Festival

Sabato 8 luglio

dalle 17.00, alla Torre Federico II: “Giulio”, di e con Giuseppe Muscarello, produzione PinDoc;

alle 20.00 e alle 21.30, alla Chiesa San Salvatore: “Danza Cieca”, di Virgilio Sieni, con Virgilio Sieni e Giuseppe Comuniello, Centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni.

Domenica 9 luglio

alle 20.30, a piazza delle Aquile: “Amelia”, di e con Priscilla Pizziol, Edoardo Sgambato, Zerogrammi;

alle 21.30, a piazza delle Aquile: “Tre Stanze”, di e con Maud de la Purification, Scenario Pubblico.

Lunedì 10 luglio

alle 19.00, a piazza Pertini: “Humus Saliens – site specific”, di Erin B. Mee , IterCulture;

IterCulture; alle 20.30, a piazza Pertini: “Paesaggio d’interni”, di Michela Lucenti, Balletto Civile.

Martedì 11 luglio

alle 19.30, a piazza della Candelora: “Two out of three”, di e con Giorgia Gasparetto, Zerogrammi;

alle 20.30, a piazza della Candelora: “Loose dogs” di e con Emanuela Serra, Balletto Civile.

Mercoledì 12 luglio

alle 18.00, alla Chiesa San Salvatore: “Piscina Mirabilis” di Michele Di Stefano MK, KLM;

alle 22.00, a piazza Duom: “Ascoltare l’abitare”, di e con Mariana Cerino Calazans, Vento di Scirocco.

Giovedì 13 luglio

alle 19.00, tra le vie del borgo: “Oltrepassare”, di e con Silvia Dezulian e Filippo Porro, C&C Company;

alle 20.30, a piazza delle Aquile: “Sedentario”, di e con Lorenzo Covello, Pin Doc;

alle 21.30, a piazza delle Aquile: “Totemica” di Manfredi Perego, con Chiara Montalbani, Tir Danza.

Venerdì 14 luglio

alle 19.00, tra le vie del borgo: “In Itinere”, di Emanuela Sera con la Banda di Castroreale;

alle 20.30, a piazza delle Aquile: “Sullivan – I Studio”, di Manfredi Perego, con Manfredi Perego e Chiara Montalbani, Tir Danza

21.30, a piazza delle Aquile: “We love you”, festa conclusiva

