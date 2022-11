Conto alla rovescia per Chocomoments 2022: il programma dell’evento a Messina

Laboratori, show cooking e soprattutto tanto cioccolato: al via il conto alla rovescia per Chocomoments Messina 2022, che si terrà a piazza Cairoli dal 10 al 13 novembre. L’evento, ormai giunto alla sue III edizione, prevede, oltre agli stand dedicati al dolce più amato da grandi e piccini, animazione per bambini, lezioni di cioccolato, momenti dedicati allo sport e un’area espositiva con macchine e vespe d’epoca, veicoli elettrici e tanto altro.

Lo avevamo già anticipato qualche giorno fa. Questa settimana torna a Messina Chocomoments, la Festa del cioccolato artigianale, che trasformerà piazza Cairoli in una fabbrica del cioccolato. La manifestazione è organizzata da Chocomoments, con il Patrocinio del Comune di Messina, in collaborazione con BlueSeaInSicily, agenzia di eventi con il supporto di Enzo Trimarchi e Teresa Impollonia.

Tanti gli eventi in calendario, i laboratori per grandi e piccini, gli show cooking dedicati alla torta sacher, la realizzazione di una tavoletta di cioccolato da guinness. Vediamo il programma completo.

Chocomoments Messina 2022: il programma dell’evento a piazza Cairoli

Praline, tavolette al latte, fondenti e aromatizzati, creme spalmabili, liquori al cioccolato, cremini e cialde e tantissime altre prelibatezze: vediamo il programma di Chocomoments, in calendario a piazza Cairoli, a Messina, da domani, giovedì 10, a domenica 13 novembre.

Gli stand saranno aperti nei seguenti orari:

da giovedì 10 a sabato 12 novembre – dalle 10.00 alle 23.30;

– dalle 10.00 alle 23.30; domenica 13 novembre – dalle 10.00 alle 20.00.

Tutti gli eventi:

giovedì 10 novembre dalle 10.00 alle 12.00 – accoglienza alunni degli istituti della città per lezioni didattiche gratuite; alle ore 18.00 – Inaugurazione della manifestazione con la presenza de l’Amministrazione Comunale. Presente anche il Gruppo Folk “I Cariddi” con il suo Presidente Tobia Rinaldo; alle ore 18.00 – Show Cooking a cura dei Maestri Cioccolatieri: “Come nasce una sacher?” .

venerdì 11 novembre dalle 10.00 alle 12.00 – accoglienza alunni degli istituti della città per lezioni didattiche gratuite; alle ore 18 – Show Cooking a cura dei Maestri Cioccolatieri: “Come nasce una sacher?”.

sabato 12 novembre dalle 10.00 alle 12.00 – lezioni di cioccolato per adulti ; alle ore 18.00 – l’evento “ Tavoletta da Guinness ”, che prevede la realizzazione live di una

tavoletta di cioccolato da guinness di 15 metri. La tavoletta sarà realizzata con il supporto dei volontari dell’UNAC, Unione Nazionale Arma Carabinieri, alla presenza del suo Presidente Santina Miraglia;

domenica 13 novembre dalle 10.00 alle 12.00 – lezioni di Cioccolato per adulti; alle ore 15.00 – realizzazione Pralina di Messina con un ingrediente tipico della zona; alle ore 18.00 – estrazione vincitore della tavoletta da 1 metro.



Nel pomeriggio di sabato, inoltre, è prevista la premiazione speciale con una targa in cioccolato a StreetWorkout, presente in piazza la sua Ambassador, Daniela Giorgiann,i Art Director & Creator Fitness Outdoor in silent Messina; la stessa targa verrà rilasciata anche a Patrizia Alessandro, coordinatrice scuole di ballo Asd Accademia DED.

Le lezioni di cioccolato per adulti sono a pagamento (30 euro a persona) e a prenotazione obbligatoria all’indirizzo e-mail giancarlo.maestrone@gmail.com. Per i laboratori per bambini il costo è di 7 euro, ma non è necessaria la prenotazione.

