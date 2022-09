“Come va a pezzi il tempo”, ultimo appuntamento con il teatro d’autunno alla Tenuta Rasocolmo

Si chiude la rassegna Teatro d’Autunno alla Tenuta Rasocolmo di Piano Torre, a Messina: l’ultimo spettacolo sarà “Come va a pezzi il tempo” di e con Alessandra Crocco e Alessandro Miele, che andrà in scena venerdì 30 settembre e avrà tre repliche. L’evento è promosso nell’ambito di un appuntamento speciale con “Promontorio Nord”, la rassegna teatrale legata al Capo Rasocolmo Summer Fest e curata da Roberto Zorn Bonaventura. Tutte le info su trama e biglietti.

Appuntamento venerdì 30 settembre alle ore 18.00 con “Come va a pezzi il tempo” che si svolgerà all’interno del casale della Tenuta in maniera itinerante. Sarà infatti possibile la partecipazione di soli 6 spettatori per volta, ma sono previste tre repliche al giorno per tre giorni:

alle 18.00, alle 19.00 e alle 20.00 del 30 settembre;

alle 18.00, alle 19.00 e alle 20.00 dell’1 ottobre;

alle 18.00, alle 19.00 e alle 20.00 del 2 ottobre.

Lo spettacolo, spiegano gli organizzatori, rappresenta le «memorie di una vita che affiorano all’interno delle diverse stanze (la cucina, il salone, la camera) di una casa da poco disabitata. Lo spettatore – proseguono – entra in una casa disabitata da poco. Ogni cosa e ancora al suo posto e il tempo sembra essersi fermato. Il silenzio amplifica il distacco tra i il visitatore e un luogo ancora muto. Ma quella casa è stata vissuta ed è carica di segni che a poco a poco iniziano a parlare. Dal silenzio riaffiorano ricordi, momenti differenti, legati eppure distanti. Le porte, le stanze, gli oggetti, gli odori raccontano una storia, evocano le persone che hanno abitato quel luogo, le chiamano a ripetere scene già vissute».

Lo spettacolo è una Produzione Ultimi Fuochi Teatro/Progetto Demoni – Capotrave / Kilowatt Festival- Infinito srl. I biglietti per tutti gli eventi sono acquistabili sul sito della Tenuta Rasocolmo. Maggiori informazioni e prenotazioni al numero 393 334 3760.

