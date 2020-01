Filarmonica Laudamo. Cesare Frisina in concerto alla Sala Laudamo

Cesare Frisina in concerto – per la rassegna Accordiacorde della Filarmonica Laudamo – con “Uluru: il viaggio nella terra degli aborigeni”. L’appuntamento è per giovedì, alle 19.00, alla Sala Laudamo.

Cesare Frisina e l’Australia

Cesare Frisina, nato a Melbourne, presenta al pubblico messinese il progetto “Uluru: il viaggio nella terra degli aborigeni”. Una performance – accompagnata dalla voce narrante di Cristina Frisina – che riporta all’esperienza australiana del violinista. Un percorso musicale che si snoda fra le suggestioni misteriche degli aborigeni australiani e la personale formazione classica occidentale.

Cesare Frisina Violintronics

Cesare Frisina – diplomato al Conservatorio Corelli – prosegue gli studi all’Accademia Musicale Pescarese, poi a Roma, ad Alghero e infine a Milano. Durante la sua carriera ha collaborato, tra l’altro, al progetto di ricerca di nuovi linguaggi con l’ensemble Terrae Compagnie di musiche Popolari, con i quali ha inciso due dischi. Adesso ha sviluppato un progetto – Violintronics – di computer music applicata al violino. Cesare Frisina è un violinista contemporaneo che esce dal contesto classico e rende il suono nudo del violino, capace di sfumature e variazioni.

Il programma del concerto di Cesare Frisina:

Cesare Frisina violino & electronic devices

Caterina Frisina voce recitante

«Uluru: il viaggio nella terra degli aborigeni»

CESARE FRISINA (1960)

Wurundjeri

Noonga (Someone)

Swap

Warlipiri

The Cage (Western Traditions)

Leavings (Songs Tracks)

Squonk Valse

Clip-stick

Uluru (The Sacred Mountain)

Echoes

Musiche di Cesare Frisina, eccetto il brano Echoes, di Sergio Pallante

Accordiacorde

Proseguono gli appuntamenti di Accordiacorde della Filarmonica Laudamo. La settima edizione della rassegna, creata da Luciano Troja, si concentra su proposte musicali innovative e sperimentali.

