Carnevale Messina 2023: gli ultimi eventi in città

Se non siete riusciti a onorare la festa più eccentrica dell’anno, non temete perché a Messina continuano gli eventi del Carnevale 2023, promossi dal Comune; quelli che nella tradizione siciliana vengono chiamati “i due giorni del pecoraio” perché si dice che Gesù li concedesse al pastorello giunto troppo tardi per poter partecipare ai divertimenti della domenica. Dopo le sfilate in piazza, il teatro che racconta le maschere tradizionali come quella di Peppe Nappa, tocca adesso al gusto e alle feste danzanti.

Ecco gli eventi del Carnevale 2023 a Messina in programma per lunedì 20 e martedì 21 febbraio:

lunedì 20, alle 17.00, alla Chiesa di Santa Maria Alemanna : presentazione del libro “Sdirriluni. Dolci e Costumanze del Carnevale. La tavola è festa. Cibo riti e ricette di Sicilia” del Maestro Pasticcere Lillo Freni (in foto), dialogano con l’autore Valeria Zingale e Anna Martano . A seguire firmacopie e assaggio di pignolata;

: presentazione del libro “Sdirriluni. Dolci e Costumanze del Carnevale. La tavola è festa. Cibo riti e ricette di Sicilia” del (in foto), dialogano con l’autore e . A seguire firmacopie e assaggio di pignolata; lunedì 20, alle 17.30, a piazza Cairoli : “Mabò Band Itinerante”, trio di clown – musicisti ;

: “Mabò Band Itinerante”, – ; lunedì 20, alle 17.30, a Larderia Superiore : “Festa in Maschera”, animazione e giochi per bambini a cura dell ‘Associazione Ardelis ;

: “Festa in Maschera”, a cura dell ; martedì 21, dalle 14.30 alle 20.00, a Curcuraci : sfilata di carri allegorici a cura dell’ASD Comitato pro Curcuraci;

: sfilata di carri allegorici a cura dell’ASD Comitato pro Curcuraci; martedì 21, alle 16.00, a Villa Dante: “Crazy Dreams Circus”, festa in maschera con degustazione dolci di Carnevale a cura degli allievi dell’Istituto Antonello.

Per chi, invece, avesse voglia di una gita fuori porta a questo link gli eventi del Carnevale 2023 in provincia di Messina.

