Buon Compleanno Ludwig!: Ars Trio di Roma al Palacultura di Messina

Imperdibile appuntamento per la 99ª Stagione della Filarmonica Laudamo di Messina domenica 2 febbraio 2020, alle ore 18, al Palacultura Antonello con l’Ars Trio di Roma una delle formazioni da camera italiane più importanti e più apprezzate in assoluto.

Protagonisti del concerto saranno Laura Pietrocini (pianoforte), Marco Fiorentini (violino), Valeriano Taddeo (violoncello) in “Buon Compleanno Ludwig!”, omaggio a Ludwig Van Beethoven in occasione del 250º anniversario della nascita.

In programma le Variazioni in mi bem. magg. op. 4, le Variazioni in sol min. “Ich bin der Schneider Kakadu” op. 121° e il Trio n. 7 in si bem. magg. op. 97 «Arciduca».

L’omaggio a Beethoven dell’Ars Trio di Roma, si innesta in una serie di appuntamenti della Filarmonica Laudamo dedicati al grande compositore tedesco in occasione delle celebrazioni del 2020.

Fin dal suo esordio nel 2001, l’Ars Trio di Roma si è imposto come una delle formazioni più interessanti del panorama italiano. Perfezionatosi sotto la guida del Trio di Trieste presso l’Accademia Musicale Chigiana di Siena (con Diploma d’Onore al termine del corso), nello stesso anno l’Ars Trio di Roma consegue il 1° Premio assoluto al prestigioso concorso internazionale “Premio Trio di Trieste”, ultimo ensemble italiano ad aver conseguito tale riconoscimento.

Da allora l’Ars Trio è stato ospite di importanti associazioni concertistiche italiane, tra le quali: Amici della Musica di Firenze, Vicenza, Padova, Verona e Palermo, la Società dei Concerti di Mantova, il Teatro Nuovo “Giovanni da Udine”, l’Accademia Filarmonica di Rovereto, la Società dei Concerti di Parma, la Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli”, la Filarmonica Laudamo di Messina, il Festival delle Nazioni di Città di Castello, la Società del Quartetto di Bergamo, la Gog di Genova, il Bologna Festival, Asolo Musica, l’Istituzione Universitaria dei Concerti – IUC di Roma, la Società Filarmonica di Trento, l’ Ass.ne Chamber Music di Trieste.

Intensa anche l’attività all’estero: Sud America (tournée in Cile, Argentina, Uruguay e Brasile con diretta televisiva di Rete Globo a Rio de Janeiro), Francia, Austria, Germania, Rep. Ceca, Ucraina, Inghilterra, Turchia e tour in Cina.

Per Rai Radio3 si è esibito più volte nell’ambito della rassegna de “I Concerti al Quirinale”, trasmessi in diretta nazionale ed europea; mentre il mensile “Amadeus” ha dedicato la propria copertina all’ Ars Trio, in occasione dell’incisione dell’integrale delle opere per Trio di Shostakovich pubblicata in CD da questa rivista.

L’Ars Trio di Roma è coinvolto nella promozione e diffusione musicale anche come direzione artistica: dapprima con il Festival “Musica in Ateneo – dal Barocco ad oggi”, rassegna espressamente rivolta al pubblico giovanile per una fruizione gratuita e di qualità della musica classica contemporanea negli spazi dell’Università e, più recentemente, organizzando il ChRomatica Festival a Roma.

I prossimi concerti della Filarmonica Laudamo:

Giovedì 6 febbraio 2020, ore 19, Sala Laudamo

Serie «Accordiacorde» – VII edizione

“STAR-GOETHE: RITORNO IN SICILIA” – Performance al buio

Alessandro Librio violino, Stefania Orsola Garello voce recitante

Musiche di Alessandro Librio

Domenica 9 febbraio 2020 ore 18, Palacultura «Antonello»

EMANUELE ARCIULI pianoforte

«Bernstein e oltre»

Musiche di Corigliano, Bernstein, Scarcella Perino, Poulenc, Debussy

