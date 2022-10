“Beer and Brunch” al Beer Bang di Messina: il menù e come prenotare

Cookies con gocce di cioccolato, brownies e birra, ma non solo: al Beer Bang di Messina arriva il “Beer and Brunch”, una giornata dedicata a grandi e piccini, con un menù studiato ad hoc per soddisfare tutte le esigenze e passare un sabato diverso dagli altri. L’appuntamento è per sabato 15 ottobre, dalle 11.30, al n. 13 di via della Zecca. L’evento è organizzato dalla podzine (podcast + magazine) ituoigelatinipreferiti insieme al Beer Bang di Messina, in collaborazione con Mansalda bio-farm e Marmelada Bistrot.

«Il nostro progetto – dice la creatrice de ituoigelatinipreferiti, Alessandra Mammoliti – si occupa di narrazioni sonore, ma anche di coinvolgere le persone della nostra città in appuntamenti divertenti e leggeri come può essere un brunch, che a Messina in pochi propongono. Così, insieme a Manlio Arena, abbiamo pensato di coinvolgere Angelo Macrì del Beer Bang: un luogo dall’atmosfera amichevole, senza troppe formalità; il posto giusto per bere una birra, conoscere nuova gente e assaggiare piatti diversi. In più abbiamo invitato anche due aziende locali, giovani e “green”».

Al brunch, infatti, si gusteranno i prodotti di Mansalda bio-farm e Marmelada Bistrot. La prima è una azienda biologica, nata a Castanea nel 2019, con l’intenzione di diventare fattoria didattica, attenta alla stagionalità perché sinonimo di salubrità per noi e per l’ambiente.

«Al Beer and Brunch – dice Davide Mangano di Mansalda – troverete proprio ciò che questo tempo meteorologico un po’ autunnale un po’ ancora estivo ci consente di avere; sicuramente gli ultimi peperoni, cetrioli, pomodori e odori come il basilico, come anche le prime primizie invernali come zucche rosse, finocchi e biete». Anche la seconda azienda, Marmelada Bistrot, nata a Santa Teresa di Riva nel 2020, è attenta alla natura e agli sprechi. «Al Beer and Brunch – dice Chiara Puglisi pastry chef di Marmelada Bistrot – porterò cookies con gocce di cioccolato, brownies (cioè mattoncini di torta al cioccolato con frutta secca), e blondies (la variante senza cioccolato, con frutta fresca all’interno)». Per gli appassionati di birra, inoltre, verrà proposta la nuova Stout di Bajon, la No Way Nitro Table Stout.

Beer and Brunch al Beer Bang di Messina: il menù e come prenotare

Pubblichiamo di seguito il menù del “Beer and Brunch” che si terrà sabato 15 ottobre 2022 dalle 11.30 al Beer Bang di Messina:

Isolani Isolati: Pane casereccio con scalogno, prezzemolo, finocchio, olive nere, capperi;

Un po’ esotico di certo poetico: Mini taco con cavolo cappuccio, carote, mais, cipolle, salsa

mayo e avocado, lime ed erbetta;

Cremofungo: Sandwich con funghi all'aceto balsamico, formaggio cremoso e rucola

Zucconi: Frittata d’uovo con crema di zucca e verdure saltate;

Trio di Brus: Bruschetta pomodoro, cipolla e basilico, Bruschetta caponata e ricotta salata, Bruschetta ricotta acciughe e scorza di limone;

Tenerezze Miao: Brownies and Blondies, Cookies

Per partecipare all’evento è necessaria la prenotazione, entro giovedì 13 ottobre, inviando un messaggio alla pagina Facebook del Beer Bang.

