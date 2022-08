Ancora musica a Messina con il Rasocolmo Wine & Jazz Festival: appuntamento il 6 agosto

Dopo il grande successo del tango del Trio Atipico ed Elisa Lorena torna la musica jazz del “Rasocolmo Wine & Jazz Festival”, cartellone inserito nell’ambito del “Capo Rasocolmo Summer Fest ‘22”. Di scena sabato 6 agosto a partire dalle 19.30 tre colossi del jazz Giuseppe Nicolò, Carmelo Coglitore, e Francesco Cusa con uno spettacolo straordinario dal titolo “Jazz Back To Grammo”.

Ascoltare la musica dal grammofono, la prima fonte di riproduzione sonora della storia, come esperienza unica, evocativa ed emozionante. Parte da qui “Jazz Back To Grammo” straordinario spettacolo che andrà in scena sabato 6 agosto a partire dalle 19.30 alla Tenuta Rasocolmo. Lo spettacolo inserito nel cartellone di “Rasocolmo Wine & Jazz Festival”, rassegna collegata al “Capo Rasocolmo Summer Fest ‘22”, vedrà sul palco tre colossi del jazz siciliano: Giuseppe Nicolò, voce e manovella, Carmelo Coglitore, ai saxofoni e Francesco Cusa alla batteria.

La performance si presenta come un format televisivo, in cui un melomane, appassionato di musica lirica e di vecchie incisioni di musica jazz interagisce con un grammofono a manovella e con il commento musicale improvvisato del jazzista. Un dialogo anacronistico fra tre elementi che trascinano il pubblico in un’altra epoca e in una esperienza acustica originale e divertente.

I biglietti per tutti gli eventi sono acquistabili sul sito della Tenuta Rasocolmo. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 393 334 3760.

