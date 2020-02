Alberto Urso torna a Messina dopo Sanremo: oggi il firmacopie

Alberto Urso torna a Messina, dopo il Festival di Sanremo, per presentare e firmare le copie dell’album “Il sole ad est”: l’appuntamento è fissato per oggi pomeriggio, alle 18, al Teatro Vittorio Emanuele.

Messina freme per l’incontro con il tenore messinese, che l’anno scorso ha vinto l’edizione 2019 del talent show “Amici” di Maria de Filippi e poche settimane fa ha concluso la prestigiosa esperienza del Festival di Sanremo.

Il cd “Il sole ad est” è un repack del suo secondo album, con cinque nuovi brani: “Il sole ad est”, “Invincibile”, “Oltremare”, “Your song” e “Unbelievable”.

Per Messina, nonostante non abbia conquistato podio, è stato un orgoglio avere Alberto tra i big della musica italiana. È per questo che il ritorno del tenore è un evento atteso in riva allo Stretto. Dopo il grande successo dell’ultimo incontro che ha seguito la vittoria ad Amici, anche questa volta gli appassionati potranno godersi qualche istante in compagnia del tenore.

Il giovane messinese continua a mantenere il forte legame che lo lega alla sua terra, non mancando di ringraziare i concittadini che lo sostengono nel suo percorso che si prevede di grande successo.

