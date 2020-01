Al BookShop del Teatro Vittorio Emanuele arrivano i laboratori per i bambini

0 Condivisioni Facebook Twitter

Il BookShop del Teatro Vittorio Emanuele propone, per il secondo anno consecutivo, un calendario di appuntamenti dedicato ai più bambini. Sabato 18, dalle 17.30, “L’ingegnoso Don Chisciotte” – letture animate e laboratorio creativo a cura di Simona Ruvolo.

Pomeriggio giovane alla scoperta del Teatro

Il BookShop – parallelamente alla Stagione del Teatro Vittorio Emanuele – offre ai più piccoli la possibilità di entrare in contatto con il mondo dell’arte, della letteratura e – ovviamente – del teatro grazie a laboratori dedicati.

Partiti lo scorso 11 gennaio con Le Fiabe di Italo Calvino raccontate da Nadia Terranova, gli appuntamenti proseguono sabato 18, dalle 17.30, con “L’ingegnoso Don Chiosciotte”. Un pomeriggio di letture animate e lavori creativi – dai 5 ai 10 anni – curati da Simona Ruvolo.

L’idea nata da Lucia Vento, responsabile del BookShop del Teatro Vittorio Emanuele, è una buon metodo per riportare i grandi a teatro e far scoprire ai piccoli i luoghi della cultura. «Molti coetanei – racconta Lucia – non vanno agli spettacoli perché non sanno a chi lasciare i pupi, sono nati così questi appuntamenti. Un modo per intrattenere i piccoli e far scoprire loro qualcosa di diverso da un gonfiabile o da un tablet. Inoltre, è un modo per dare spazio alle associazioni culturali e alle case editrici che operano in città, come Dracma, Experdei, Mesogea e Verba Volant».

Per le vostre proposte è possibile inviare una mail a: bookshoptve@gmail.com.

“L’ingegnoso Don Chiosciotte”

Il laboratorio, curato da Simona Ruvolo, si ispira a “Io, don Chisciotte” che andrà in scena al Teatro Vittorio Emanuele di Messina, il 17 e il 18 gennaio. Lo spettacolo – liberamente tratto da “Don Chiosciotte, diario intimo di un sognatore” di Corrado D’Elia – porta sul palco il Balletto di Roma, per la regia e le coreografie di Fabrizio Monteverde.

Il BookShop del Teatro Vittorio Emanuele

Inaugurato a luglio del 2018, il BookShop offre – oltre al tradizionale merchandising – una selezione editoriale. Autori locali, raccolte di miti e leggende messinesi, con una particolare attenzione per la narrativa dedicata ai ragazzi.

