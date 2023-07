A Tonnarella il mare si racconta nei piatti: la V tappa dello Street Food Sicily on Tour

Sarà Tonnarella, nella frazione di Furnari, a ospitare la quinta tappa dello Street Food Sicily on Tour 2023 per una nuova festa dedicata al gusto. Dopo i sapori dei Nebrodi, il pesce sarà il protagonista assoluto della rassegna del cibo da strada, organizzata da Claudio Prestopino, che si svolgerà dal 20 al 23 luglio. «La proposta culinaria – si legge nella nostra –, rivisiterà le tradizioni siciliane in chiave contemporanea. Il mare verrà raccontato attraverso i piatti; dalle piccole aziende del territorio, fino all’Alta Cucina».

Lo Street Food Sicily on Tour fa tappa a Tonnarella

Ventuno gli stand previsti in questa nuova tappa della kermesse gastronomica. Tantissimo spazio dedicato al pesce, ma sarà possibile assaggiare anche delle specialità di carne come l’angusbab e le braciole messinesi, ma anche la pizza fritta dello chef Enzo Piedimonte, già vincitore di due spicchi Gambero Rosso, la Patatwister e il cannolo gelato.

Ma tornando al pesce si potranno gustare tra le altre cose: il tipico coppo fritto di totani, il panino con tonno e cipollata, gli arancini con il nero di seppia, l’insalata di mare, il panino con doppietta di involtini di spada e gamberoni. In programma anche quattro show cookinh con gli chef: Antonio Cicciù, Bruno Capogreco, Carmelo Mazzeo e Roberto Scilipoti, Natale Alessio Fazio. E poi spazio anche all’intrattenimento musicale con:

giovedì 20 luglio, alle 21.30, “Stile Italiano”;

venerdì 21 luglio, alle 21.30, i violinisti Mirko e Valerio;

sabato 23 luglio, alle 21.30, “Blockbusters”.

La prossima tappa dello Street Food Sicily on Tour

La prossima tappa dello Street Food Sicily on Tour è in programma a Rocca di Caprileone dal 3 al 6 agosto 2023. A questo link per maggiori informazioni sui biglietti.

(41)